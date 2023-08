¿Qué debería suceder en el caso de Ricardo Morán?

Hay un debate pendiente en el Perú sobre cómo se abordará el tema sobre la maternidad subrogada, es una discusión profunda y postergada que no se ha querido tener. Lo que estamos viendo es una situación mucho más humana, estamos ante un problema real; dos menores de edad que no tienen la nacionalidad a la que tienen derecho. ¿Por qué tienen ese derecho? Porque nuestra Constitución establece dos cosas: la primera, que toda persona nacida en territorio peruano tiene derecho a ser peruano y la segunda, que todo hijo de peruano tiene el derecho de ser peruano.

Hay una serie de limitantes en la ley que no lo permiten.

Tenemos un Código Civil de más de 30 años que no considera la forma por la cual ambos menores fueron gestados, en esa época no existía la maternidad subrogada. Pero en el derecho existe un principio superior y es el principio de interés superior del niño, ante cualquier vacío legal y controversia lo que debe preferir el Estado peruano es aquella decisión que permita salvaguardar los intereses de los menores.

Reniec habla de impedimentos en la norma.

Quiero lamentar el papel que está teniendo Reniec en el tratamiento de estos temas. Sucede también que los matrimonios realizados en el extranjero puedan ser reconocidos en el Perú, o los casos donde un niño tiene dos mamás, y el Reniec se niega a registrar a esas dos mamás. Uno se pone a pensar que Reniec está alejado del interés institucional. Al Registro Nacional de Identidad le interesa que su registro esté lo más actualizado posible y que responda a la realidad.

La defensa de Morán habló de cierta discriminación, ¿qué cambios deben hacerse en la ley?

Sí, hay una idea muy equivocada de familia, esta noción de que solo es familia: papá, mamá e hijos. Esto no reconoce la realidad del país. ¿Cuántas mamás solteras hay en el Perú sacando adelante a sus hijos?, ¿esa no es una familia? ¿Cuántos abuelos sacan adelante a sus nietos?, ¿no son una familia? Entonces, es una idea que no va con una realidad. En 2019 dejé un proyecto de ley que tuvo mucho consenso, sobre la maternidad subrogada. El PL existe, solo tienen que borrar mi nombre y presentarlo nuevamente.