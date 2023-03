A casi tres meses de que Pedro Castillo diera un golpe de Estado e iniciaran las protestas, las medidas del Ejecutivo parecen haber fracasado en algunas regiones. Por ejemplo, ayer, 41 de los 43 puntos de bloqueo reportados por SUTRAN se registraron en Puno. Si bien la Policía está facultada para restablecer el orden, se requerirá de una nueva estrategia.

El exjefe de la Dircote José Baella aseguró que “la Policía tiene que actuar con mucho tino”. Señaló que se necesita utilizar una estrategia llamada “principio de marcha”. “Si yo voy a una intervención policial, a intervenir a mil personas, mínimo tengo que tener mil o dos mil efectivos policiales”, dijo el general en retiro.

Baella también consideró que el gobierno debería formar una comisión de alto nivel que “vaya al lugar de los hechos y se entreviste con las autoridades que quieran sentarse a la mesa”. Asimismo, dijo que esta mesa de diálogo deberá estar integrada por la Iglesia y congresistas por Puno. Además, advirtió que la Policía debe actuar con mucha cautela, debido a que los violentistas “lo que quieren en Puno es que haya un fallecido más”.

Por su parte, el exministro Remigio Hernani consideró que la PNP ha actuado de forma correcta y resaltó que las muertes son responsabilidad de los violentistas. Asimismo, consideró que en regiones donde hay niveles extremos de violencia como Puno, debe decretarse estado de sitio.

Hernani también dijo que, a quienes buscan tomar aeropuertos “hay que disuadirlos con el uso progresivo de la fuerza”, respetando el protocolo y utilizando las armas letales como última opción. Además, rechazó que el Gobierno no brinde la logística necesaria a los efectivos policiales para resguardarse ante ataques durante las protestas.

El exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha dijo que “acá estamos viendo que la declaratoria de Estado de Emergencia se dicta, pero no se cumple”. Asimismo, criticó que se realicen manifestaciones sin autorización previa. “No les están exigiendo que pidan por escrito el lugar de concentración, de desplazamiento y el lugar final de la concentración, que siempre se ha hecho”, indicó. Además, consideró que el problema es que “el Ejecutivo no tiene medidas efectivas y no ha comunicado a la ciudadanía qué es lo que va hacer”.