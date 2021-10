Una semana después de que Ricardo Belmont dijo que el mandatario le causaba pena “porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”, el locutor llegó esta tarde a la sede de Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo y antes de ingresar aseguró que su presencia se debía a una visita pues el mandatario le habría preguntado “¿cuándo se daba una vueltita?” por Palacio de Gobierno.

Casi una hora después, el excandidato presidencial salió de la reunión con Castillo y al ser abordado por la prensa, que le preguntaron si era cierta su designación como asesor presidencial, Belmont se limitó a decir que “bueno, sí, en efecto eso es, ya usted lo ha leído”. Evitando así informar desde hace cuánto tiempo había recibido la invitación para el cargo.

El excandidato presidencial también aseguró que su presencia en el equipo presidencial es con la intención de “colaborar con mi país, si era el primero que decía que si las cosas no se explican bien vienen los malentendidos. Creo que hay que pensar en el Perú”, resaltó.

En esa línea, aseguró que entre sus funciones está “decirle al presidente que primero hay que cumplir con las ligas maestras, segundo armar un equipo de primera con buenos constitucionalista, economistas y buenos nombres”.

Hace unos días, Belmont aseguró que si Castillo no cambiaba podría terminar preso y hoy aseguró que no fue nada contra el mandatario. Por el contrario, intentó advertirlo por lo que le sucedió a él. “Se lo he dicho en su cara ahora, yo salí procesado con un pie en la cárcel, pero yo no me fugué del país. Si comienzan a estigmatizarte, a perseguirte y al final no te queda otra que sentarte a conversar con quienes quisieron hacerte daño”, dijo.

Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país. pic.twitter.com/ZGoBNWM11m — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 18, 2021

