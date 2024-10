El cuarto de guerra de Avanza País

Se ha conformado un cuarto de guerra en Avanza País, una sala situacional para dar seguimiento a la estrategia política del partido y controlar la futura campaña.

Normalmente, un espacio de este tipo está integrado por no más de ocho personas: el coordinador general, el encargado de agenda, el jefe de comunicaciones, el tipo de redes, el consultor y el candidato. Pero a año y medio de las elecciones presidenciales, el núcleo es todavía pequeño.

La toma de decisiones pasa por cuatro personas: Aldo Borrero (presidente del partido), Luis Flores (secretario general), Phillip Butters, Ángel Delgado y Fernán Altuve.

El único requisito expreso para integrar este kitchen cabinet es “no ser congresista”, dice un asiduo al círculo.

El nuevo lema del partido es ahora: “Avanza País: la solución”.

Las reuniones suelen hacerse en la zona de notarías de San Isidro, cerca de la base del partido. Y las conversaciones han empezado a girar en torno al posicionamiento del partido.

Siendo conscientes de ello, en Avanza País han empezado a meterle fuerza al tema económico, gracias a la asesoría y la capacitación de personas ligadas al Instituto Peruano de Economía. Como pasó, por ejemplo, en la Jornada de Formación de Líderes Regionales.

En esa línea, el partido se ha involucrado en una serie de diálogos con profesionales de todos los rubros que brindan charlas y abren al partido a los temas que marcan la agenda nacional. Así, se han visto ponencias de Juan Carlos Liendo y Jean Pierre Jaureguy (seguridad ciudadana), Mara Seminario y Amora Carbajal (Turismo), Nelson Shack (control interno en la gestión pública), Gustavo Suárez (medio ambiente), Omar Neyra (salud) y Víctor Shiguiyama (reactivación económica).

EL TREN A LIMA

Ante la salida de Carlos Bruce, el partido tuvo que armar una alternativa para tentar la capital. No es la primera crisis que les cae encima. Ya antes tuvieron un caos similar tras la salida de Carlos Añaños. Según manifiesta un alto dirigente del partido, ellos están preparados para cualquier acontecimiento, siempre con un plan B, C, D y hasta Z. Parte de la extraña facilidad de Avanza País para convocar precandidatos, radica en esa ductibilidad para adaptarse a los cambios. En Avanza País no parece haber ‘candidatos naturales’, pero eso también ha espantado a varios aspirantes.

En la ruta hacia Lima, el partido anda analizando a una terna de precandidatos. Los nombres que más se repetían eran los de César Combina, Omar Chehade y Jean Ferrari. Como se comentó en una crónica de este diario, Jean Ferrari parece ser la figura más voceada, no solo por ser el administrador de Universitario de Deportes, uno de los equipos más populares del país, y por haber salvado a su equipo de la quiebra con la llamada ‘Ley Perro Muerto’; también por su cercanía a Phillip Butters, acérrimo hincha de la ‘U’. Ambos ya parecen jugar en pared con miras al 2026.

Sin embargo, desde hace unas semanas han empezado a sonar fuerte los nombres de dos militares. Uno de ellos sería el coronel retirado Iván Córdova Krugg, un ex Chavín de Huántar.

La fórmula para elegir al candidato será la de ‘un afiliado, un voto’. Esa misma dinámica será usada para definir al candidato presidencial, vayan o no en alianza, como se le dijo al precandidato del PPC, Carlos Neuhaus, en una reunión junto a Fernando Cillóniz, Luis Galarreta y Fabiola Morales en el Phoenix Club de San Isidro.

Otros nombres ligados a Avanza País son el exalcalde de Surco, Roberto Gómez Baca; el exalcalde de Ate, Juan Enrique Dupuy; el exalcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma; el exalcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano; y el actual alcalde de San Bartolo, el peruano de origen neerlandés August Enrique Frederick Arthur Carbajal Schumacher.

También ha habido nuevas afiliaciones, como las de Mariella Palma (ex Somos Perú) en San Miguel (Eduardo Bless renunció al partido) y Eduardo Roselló (actual regidor de Allison) en Magdalena. Palma y Roselló serían los únicos precandidatos de Avanza País en sus respectivos distritos.

Siendo la tercera fuerza política, a la luz de los resultados de las últimas elecciones regionales y municipales, Avanza País quiere reforzar su imagen emprendedora, provinciana, ligada a los pequeños y medianos empresarios. En esa línea, saltan nombres como Luis Ramos Robledo, actual gobernador de Tacna; el médico Luis Díaz, para Los Olivos; y Luis Pacheco, para Comas.

DR. EXTRAÑO

El cuarto de guerra recibe invitados. El filtro es una reunión uno a uno con alguno de los estables. Estas suelen darse en alguno de los restaurantes sanisidrinos de la zona.

Luego de ver a tantos bajarse del tren, en el partido ya están curtidos. “No hay indispensables”, dice una fuente. Pero también buscan algo de estabilidad. De eso se trata este petit comité. La discrepancia está permitida, sobre todo conociendo el carácter de sus miembros. Pero, parafraseando una vieja película de Kubrick, está prohibido pelearse en el cuarto de guerra.

