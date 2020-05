Las audiencias judiciales como las conocemos no volverán a ser las mismas. La propagación del coronavirus, la enfermedad que ha paralizado al mundo por su alto contagio y letalidad, ha obligado a las personas a distanciarse.

Estas diligencias hoy son virtuales. El juez, el fiscal, el abogado y el investigado ya no acuden a una sala, ahora se presentan de manera remota mirando una pantalla.

Esta parece una adecuación sencilla, pero no lo es. No basta con crear una cuenta en Zoom o iniciar una videollamada en WhatsApp para convocar a reunión. Son muchos los obstáculos a superar, sobre todo en el sistema judicial peruano, que se resiste o es muy lento a digitalizarse.

En 2017, la Fiscalía investigaba 900 mil 165 casos, según sus propias estadísticas. Un año después, la cifra creció a un millón 4 mil 528. Y hasta marzo de 2019, último mes en que hizo pública la información, registraba 244 mil 438 casos.

El Poder Judicial, en tanto, registró un millón 456 mil 724 procesos en 2017; un millón 507 mil 204 en el año 2018; y un millón 605 mil 728 en 2019.

Todos esos procesos, o la mayoría de ellos, se atendían de manera presencial.

Los obstáculos

Las audiencias virtuales no terminarán con el fin de la cuarentena. Así lo dispuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en una resolución del último 27 de abril.

“(Se continuará) haciendo uso de la tecnología habilitada (...) asegurando el estricto cumplimiento del derecho de defensa; se establecerá un protocolo para audiencias online”, señala.

La disposición no fija fecha de término, por lo que se entiende que durará al menos hasta que la propagación del COVID-19 esté controlada. Posiblemente hasta 2021. Y esto puede poner en aprietos al Ministerio Público.

Actualidad. Jueces convocan a audiencias virtuales.

Una escena muy común antes de cada audiencia era ver al fiscal llegar en una camioneta con torres de papel. Así era como se sustentaba un caso, con documentos en mano.

Sin embargo, ahora que muchas convocatorias no serán presenciales, ¿cómo hará el fiscal para entregar documentación al juez? La respuesta puede ser el correo electrónico, pero tener la versión digital de una carpeta fiscal resulta más difícil de lo que parece.

“Acá los fiscales la tendrán complicada porque no suelen digitalizar las evidencias que manejan, su trabajo sigue siendo del siglo pasado”, explicó a Perú21 el penalista Luis Vargas Valdivia.

Según Vargas Valdivia, la Corte Suprema es la que mejor usa la tecnología con su expediente electrónico, donde se puede hacer un seguimiento histórico de sus actividades y acceder a las resoluciones desde el portal web. Aunque esa función se limita aún a algunas investigaciones.

Un fiscal que pidió mantener en reserva su nombre detalló a este diario la dificultad que tiene al digitalizar las carpetas. “El problema llega cuando los investigados presentan sus pruebas, no hay personal que se dedique a escanear los papeles, no hay escáners, las computadoras no cuentan con suficiente memoria para guardar archivos. Si eso sucede en Lima, imagínese en provincia”, detalló.

En febrero de 2017, el Ministerio Público conformó un grupo de trabajo para crear la carpeta fiscal electrónica. Una plataforma que unificará los trámites con la Policía y los jueces. El coordinador anticorrupción Omar Tello participó del piloto que se ejecutó en la Fiscalía de Lima Sur. “Ese proyecto está listo, pero se necesita de un presupuesto de 140 millones de dólares para aplicarlo”, aseguró el fiscal superior a este diario.

Este es un inmejorable momento para retomar esa propuesta. Aunque, una vez más, se tenga que hacer contra el tiempo, sin planificación y, encima, en medio de una pandemia.

TENGA EN CUENTA

-El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a convocar a audiencias presenciales después de la cuarentena pero de manera “excepcional”. En su resolución se indica que solo ingresarán a la sala los abogados y personal autorizado. El número de presentes no puede superar el 50% del aforo de la sala.

