Política







El Congreso mantiene al país en la incertidumbre y sin gobierno Irresponsables. Primero se propuso una lista con la representante de la izquierda Rocío Silva Santisteban, pero no consiguió los votos para ser la presidenta del Parlamento. El Partido Morado, el único que no votó por la vacancia, no asumió liderazgo.