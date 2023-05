Para el abogado penalista Andy Carrión, la acusación constitucional de la Fiscalía de la Nación contra los cuatro ‘Niños’ tiene un mejor futuro que la del Congreso, que se someterá a votación en el Pleno de mañana.

¿Qué implica que los cuatro ‘Niños’ de Acción Popular hayan sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación?

Constitucionalmente hablando, implica que la Fiscalía de la Nación ha cumplido con formular una denuncia penal contra los cuatro congresistas denominados ‘Los Niños’: Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Los acaban de acusar por el delito de organización criminal y por el delito de tráfico de influencias. Con ello, lo que hace la Fiscalía es solicitar al Congreso que se les levante el fuero para que pueda pasar la investigación a una segunda etapa que es la preparatoria. También se podría proceder de acuerdo a las facultades del Parlamento a una inhabilitación y suspensión de la función congresal de los denominados ‘Niños’.

¿Cuál es la principal diferencia entre la acusación de la Fiscalía y la acusación del Congreso que se votaría mañana?

Hay una diferencia sustancial respecto al fondo de la investigación. La hipótesis del Congreso y que se va a votar mañana no tiene suficientes elementos probatorios, es decir, la contundencia del caso que sí tiene la acusación de la Fiscalía de la Nación. La investigación del Congreso únicamente se basa en que ‘Los Niños’ habrían favorecido al expresidente Pedro Castillo con algunos votos y puestos en la administración pública, pero no logra identificar a los empresarios y las obras que se habrían dado en contraprestación por parte del Ejecutivo para que los congresistas lo apoyen contra la vacancia. Sin embargo, en esta acusación de la Fiscalía de la Nación se cumple con señalar pormenorizadamente no solo quiénes son los empresarios que fueron favorecidos sino también a los funcionarios públicos que habrían sido incorporados en el Ejecutivo y las propias empresas, contratos que estarían de por medio en el favorecimiento a ‘Los Niños’.

¿El Congreso podría incluir la acusación de la fiscal de la Nación?

En la votación del Pleno no se ha incluido la acusación presentada por la fiscal de la Nación, con lo cual la votación de mañana no tiene suficientes elementos para culminar de manera airosa el trámite. Es necesario que el Congreso incorpore esta denuncia constitucional y así consolidar el caso.

