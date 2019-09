La vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, llamó la atención con el discurso que pronunció frente a un grupo de escolares que participaban de taller de formación parlamentaria organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso

En esta actividad, en la que participó junto al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, se refirió respecto a la democracia como base principal para el desarrollo del país. Asimismo que esta capacitación fomenta el debate de ideas, la tolerancia y la importancia de las funciones de las instituciones del país.

Sin embargo- en medio de su exposición- realizó una confusa explicación sobre la toma de decisiones que deben enfrentar en su día a día.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta", dijo.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos de alguna manera quizásconargumentos personalizadosenlosquequierenocreen quetenerla noklevxr wgjys ynuges yhetw…”. Discurso de #LaOradoraBeteta ante escolares. Mantengan la calma, a esta hora los chicos ya están a salvo. pic.twitter.com/lIYeLoVaBm — Salvaje Digital (@salvajedigital) September 9, 2019

En la cita participaron, al menos, un centenar de escolares de 19 instituciones educativas de Lima. Ellos participaron en la dinámica de elección de su Mesa Directiva la que fue juramentada por Olaechea.

Los estudiante, además, realizaron una sesión plenaria donde debatieron proyectos de ley relativos a la no violencia hacia la mujer, la prohibición en el ingreso de celulares a los colegios, entre otros temas relevantes para sus colegios.