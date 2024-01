En una decisión sin precedentes en Alemania, el último 23 de enero, su Tribunal Constitucional (TC) decidió prohibir el financiamiento estatal al partido político Die Heimat (La Patria, en español) acusándolo de tener un ideario antidemocrático que busca quebrar el orden constitucional para instaurar un gobierno racista y xenófobo.

Este partido no podrá acceder al financiamiento del Estado al menos durante los próximos seis años, según el fallo. En las últimas elecciones de Alemania, Die Heimat solo obtuvo el 0.1% de los votos, por lo cual no tiene representantes políticos en el Parlamento y no recibía ninguna ayuda financiera ni beneficio fiscal.

En nuestro país, tal como publicó Perú21, los partidos políticos con representación en el Congreso recibirán en 2024 casi 15.6 millones de soles del Estado, como parte del financiamiento estatal para que formen mejores cuadros y mejoren la política. Esta subvención, sin embargo, viene siendo usada para banalidades, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publica las deficiencias halladas, pero no tiene mayor capacidad de sanción.





CASOS PERUANOS





Especialistas consultados por este diario aterrizan el caso alemán al Perú y lo asemejan a la reciente inscripción oficial en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), en diciembre de 2023. Esta agrupación, avalada por el máximo ente electoral del Perú, es liderada por Antauro Humala, quien fuera condenado por homicidio, secuestro agravado, sustracción de arma de fuego y rebelión por el denominado ‘Andahuaylazo’, en agravio del mismo Estado del que ahora pretende formar parte.

Antes de su inscripción, un ciudadano formuló una tacha mencionando que este partido tiene evidentes intenciones de quebrar el orden constitucional, establecer diferencias étnicas e instaurar un régimen dictatorial porque su líder, Antauro, era abiertamente contrario a la democracia. Increíblemente, el JNE refirió que, de manera nominal, en el papel, Antauro no era el jefe de esta agrupación y procedió a avalar su registro.

“Permitir el registro del partido de Antauro Humala, que lleva las propias siglas de este señor y que en la resolución del JNE digan que no le pertenece a Antauro, es algo surrealista y muy desacertado”, opinó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

En referencia a la decisión en Alemania, dijo que “esa es la tendencia global y el JNE ha hecho lo contrario”. En diálogo con Perú21, indicó que el JNE actuó “a contracorriente con su propia jurisprudencia, bajo la cual no permitió la inscripción del Movadef años atrás”. En efecto, en 2012 el JNE rechazó la inscripción del Movadef por no mostrar un firme compromiso con el orden democrático. Lo mismo hizo en 2016, cuando negó la inscripción del Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), ligado a este mismo movimiento proterrorista.

Rospigliosi mencionó que, “si el JNE no quiere defender la democracia, cualquier ciudadano o institución como Transparencia podría presentar una demanda de amparo por la violación o amenaza de violación al sistema democrático ante el Poder Judicial o, en última instancia, ante el TC”.

Por su parte, el abogado y periodista Giulio Valz-Gen, socio del grupo de análisis político 50+1, dijo ser “absolutamente crítico” del JNE por inscribir al partido A.N.T.A.U.R.O. “Lo que declara el señor Antauro va completamente en contra de la institucionalidad del país y del sistema democrático”, declaró a este diario.

Añadió que el JNE tiene “una visión limitada” al argumentar que Antauro Humala no es líder del partido A.N.T.A.U.R.O., y sostuvo que “estaría habilitando a este señor a participar en una elección en la que no debería participar”.





CASO PERÚ LIBRE





Recibe más. Actualmente, el partido político Perú Libre, del condenado y prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, es el que más dinero recibe como parte del financiamiento estatal. Cada año obtiene 2′151,279.22 soles.

Mantienen a Cerrón. Entre enero y junio de 2023, la agrupación del lápiz le dio más de S/67 mil a Cerrón del dinero público que recibe de la ONPE. Se lo entregó en la mano, no a través de un depósito bancario, debido a que, por sus líos judiciales, no tiene habilitada ninguna cuenta.

Dinero de todos. El abogado Giulio Valz-Gen dijo: "Yo no sé si esos fondos públicos, tuyos, míos y de todos los peruanos, están sirviendo para mantener a Cerrón en la clandestinidad. Eso también lo debería revisar el JNE o la ONPE".

No lo capturan. Cerrón está prófugo desde el 6 de octubre de 2023, fecha en que fue sentenciado a tres años y seis meses de cárcel por el caso 'Aeródromo Wanka'. El delito cometido es colusión en agravio del Estado, el mismo Estado que le da millones de soles a su partido político.





