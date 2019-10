El excongresista Mauricio Mulder fue quien hizo el anuncio. El Partido Aprista quiere reemplazar en la Comisión Permanente a su representante titular Luciana León por el accesitario Javier Velásquez Quesquén, ambos con investigaciones penales pendientes por sus presuntos nexos con organizaciones criminales.

“Estamos evaluando eso. Porque va a haber que reemplazarla. Y el suplente es Velásquez. Vamos a plantear a la Mesa Directiva para que se proceda como corresponda”, dijo Mulder en un programa de televisión.

La medida correspondería al retiro del apoyo del partido de la estrella a León, actualmente investigada por supuestamente haber recibido dinero de Los Intocables Ediles, y al compromiso con el fiel militante del norte.

Mulder dijo que las investigaciones a León “son un golpe letal” y agregó que “tendrá que asumir su responsabilidad” y que “en la práctica la hemos expulsado”.

Expertos en derecho parlamentario coinciden en que hacer este cambio en la Permanente contraviene la Constitución y el Reglamento.

El exoficial mayor del Congreso José Élice opina que el Reglamento del Congreso establece que la conformación y cambios en la Permanente deben ser aprobados por el Pleno, órgano que no existe por la disolución del Legislativo.

Para la excongresista Patricia Donayre, no es posible el reemplazo. “Solo el Pleno aprueba los cambios, no lo hace la Permanente. Por eso no podría entrar como titular”, explicó.

Fuentes del Congreso precisaron que, pese a que León pidió licencia del Apra, debe participar en la Permanente. “Su condición de militante no tiene relación con ser miembro de una bancada. No está impedida de ir, está obligada. El Apra no la puede cambiar, es un imposible jurídico. Incumpliría la Constitución (art. 101) y el Reglamento del Congreso (art. 42)”, dijeron.

BUSCARÍA PROTECCIÓN

Esta semana, los miembros del disuelto Congreso perderán su inmunidad tras el cierre del Congreso. Para Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, incluir a Velásquez en la Permanente buscaría su protección.

“Si pasa de ser suplente a titular, la inmunidad lo acompañará hasta un mes luego de que acabe su periodo. Pareciera que lo hacen a propósito”, aseveró el abogado.

Asimismo, comentó que la Fiscalía debería actuar de forma proactiva en casos de excongresistas investigados como Velásquez.

Donayre, a su turno, señala que Velásquez, como accesitario, no tiene inmunidad pero sí tiene antejuicio por los delitos de función que son investigados y que serán materia de análisis en el nuevo Congreso.

PESQUISAS PENDIENTES

Javier Velásquez es investigado de manera preliminar por la fiscal de la Nación en el caso Los Temerarios del Crimen. Ayer, el juez Hugo Núñez ordenó a la fiscal Zoraida Ávalos que la pesquisa por tráfico de influencias y cohecho concluya dentro de 10 días.

Es decir, para la segunda semana de noviembre, la fiscal de la Nación debe emitir un pronunciamiento. Ávalos puede archivar o continuar con la investigación ya en una etapa intermedia.

La tesis del Ministerio Público es que “Velásquez gestionó una reunión para el entonces alcalde de Chiclayo David Cornejo con el excontralor Edgar Alarcón a cambio de un beneficio a terceros”.

El caso Lava Jato también persigue al aprista. Jorge Barata reveló que Velásquez recibió dinero de Odebrecht bajo el codinome ‘Sipán’.

En Chiclayo, la Fiscalía también lo vinculó con la red Los Wachiturros de Tumán.