Fotografías EVIDENCIAN el antes y después de la nariz de Dina Boluarte | FOTOS

Esta mañana, el expremier Alberto Otárola admitió haber estado al tanto del procedimiento quirúrgico al que se sometió la presidenta Dina Boluarte , lo que la habría hecho ausentarse de sus funciones entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.

Otárola explicó que la intervención se hizo en la nariz de la presidenta, detallando que se realizó una reducción en las fosas nasales.

Según el exjefe del Gabinete, la mandataria no descuidó sus labores como presidenta durante su post operatorio. Sin embargo, no pudo responder cuando se le consultó si existió o no un documento oficial con el que Boluarte solicitó un descanso médico de forma legal.

Lo que se cuestiona no es el cambio físico de la presidenta, pues todas las personas tienen derecho a realizarse un arreglo estético si así lo consideran necesario.

Lo que genera conflicto es el hecho de que no haya pruebas de un descanso médico legal y la ausencia que sufrió el gobierno durante la recuperación de Dina Boluarte tras la intervención a la que se sometió.

En la sesión de la Comisión de Fiscalización de este martes, Mario Cabani, cirujano que habría operado a Boluarte, no se presentó a declarar. Él fue invitado a participar y contar su versión. Además, se esperaba que confirme y explique el tipo de modificación que le habría hecho a la jefa de Estado en el rostro.

¿En qué consiste la reducción de las fosas nasales?

La reducción de fosas nasales es una técnica de rinoplastia que busca reducir el ancho y longitud de la nariz, eliminando una pequeña cuña de piel lateral. Es un procedimiento mínimamente invasivo que generalmente dura unos 30 minutos. Aunque no es común realizarlo de forma aislada, a menudo forma parte de una rinoplastia más completa.

Para disminuir la anchura de la nariz, generalmente se reduce el tamaño de las alas nasales a una proporción más armoniosa. Esta intervención es rápida y sencilla de realizar. Se hace una incisión en forma de cuña (de unos 5 milímetros) en el surco entre el ala nasal y la mejilla. Al realizar el corte en esta zona, la cicatriz queda disimulada y prácticamente invisible, según el médico Luis Salvadó.

Este procedimiento se realiza habitualmente bajo anestesia local con sedación para garantizar la comodidad del paciente. Al ser un procedimiento ambulatorio, el paciente puede regresar a casa después de la cirugía. Además, los puntos de sutura son reabsorbibles y no necesitan ser retirados, ya que se disuelven naturalmente en unos 7-8 días, un lapso de tiempo similar al que habría tomado Boluarte para su recuperación.

Contraste entre fotografías tomadas durante 2022 y 2024:

Imagen

Imagen

Imagen

