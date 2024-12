El antaurismo tambalea

Como advirtió este diario, Antauro Humala está reuniéndose con los líderes de distintos partidos políticos para concretar la figura de la integración. El candidato más cercano sería JPP (Juntos por el Perú), pero no es el único. De tener luz verde, el partido de Virgilio Acuña también tendría sus puertas abiertas de par en par para recibir al etnocacerista, condenado por asesinar a cuatro policías, y a sus huestes.

Los abogados humalistas vienen estudiando el artículo 16 de la Ley de Organizaciones Políticas. El texto en cuestión explica que los partidos pueden integrarse con otras agrupaciones o “con otros partidos o movimientos regionales inscritos”, como precisa el citado artículo de la Ley 28094. Lo confirmó el abogado y militante de A.N.T.A.U.R.O., Jorge Miranda, quien dijo que “todas las posibilidades se han analizado”.

PLAN B, PLAN A Y PLAN C

Antauro Humala está en una carrera contra el reloj. Si su partido A.N.T.A.U.R.O. logra fusionarse con otra agrupación antes de que se confirme la sentencia en su contra, este se habrá salvado de la inhabilitación judicial. Ese sería el plan B.

La abogada de Humala, Carmen Huidobro, sin embargo, ratifica que el plan A es prioridad: ganar la apelación. “La solicitud de ilegalidad interpuesta contra nuestro partido presenta varias vulneraciones del debido proceso y no existe vía predeterminada que es una garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139 de la Constitución”, dice la letrada, quien confía en que la apelación desandará lo andado.

En este escenario también Antauro corre contra el calendario electoral porque como se prevé, según manda la tradición, la presidenta Dina Boluarte convocará a elecciones en abril de 2025, exactamente un año antes del sufragio. Y si para esa fecha la condena que inhabilita a A.N.T.A.U.RO. no ha sido ratificada en segunda instancia, no habría sentencia firme. Eso implicaría, según la ley, que el partido del asesino de policías podría participar de la contienda electoral de 2026.

Imagen Opinión ¿Qué nos espera en 2025? “El déficit fiscal muestra un panorama menos claro. Para este 2024, la meta fiscal era de 2.8% del PBI, y todo indica que cerrará entre 3.0% y 3.5% del PBI (todavía no tenemos los datos de diciembre)”. Carlos Parodi

Tanto en el plan A como en el B la apuesta es la misma: la carga procesal y la lentitud del Poder Judicial. Ya sea el calendario electoral o el mecanismo de la integración, ambos procesos podrían ser más expeditivos que la resolución que confirma la condena.

El plan C, evidentemente, es menos interesante para Humala, pero casi igual de peligroso para el resto: buscar encabezar una lista parlamentaria y meter a sus militantes en masa al Congreso. Para los aspirantes a senador, diputado y parlamentario andino, la ley reserva el 20% de las listas para los invitados.

En esa línea, la consolidación de su alianza con JPP prevé un escenario donde Antauro Humala se inclinaría hacia la mal llamada izquierda progresista. Lo vaticinó Vladimir Cerrón, quien pronosticó en la red social X que “Antauro unirá su destino a los caviares de Juntos por el Perú. Sánchez, Luque y Bazán querrán usarlo de máscara de proa solo para ser senadores”.

No sería una sorpresa, dentro de esa lógica de pensamiento, que en un futuro no tan lejano veamos al asesino de policías disfrazado de caviar.

LA APELACIÓN

Cuando se emitió la sentencia contra Humala, el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos calculó sobre la apelación que “máximo a fin de año debería estar resuelta”. Esto considerando que habría una audiencia de vista de la causa en otra sala de la Corte Suprema, donde se volverían a exponer los alegatos. Tras esa confirmación de sentencia, el partido aún podría recurrir a un amparo en primera y luego en segunda instancia. Finalmente, recién al Tribunal Constitucional. Ese largo proceso tomaría aproximadamente un año, calculó, salvo que le den una medida cautelar.

Un año sería demasiado para llegar a la carrera electoral. Para impedir la participación de Humala, bastaría con la confirmación de la condena, lo que se conoce como sentencia firme. Sin embargo, a dos días de acabar el 2024, el Poder Judicial corre el riesgo de no llegar a los plazos previstos.

INTEGRACIÓN NO ES ALIANZA

Volviendo al plan B, hay que precisar que la integración no es una alianza. El recurso de la integración se diferencia mucho de la alianza política, que es meramente electoral y sirve solo para participar en cualquier tipo de elección popular. Pasada la elección, los partidos que componen una alianza vuelven a su estado inicial, recobrando tanto su independencia como su autonomía. No ocurre lo mismo con la figura de la integración o fusión de partidos.

¿Qué tan rápido es el proceso de integración? Fuentes humalistas aseguran que es un trámite bastante expeditivo. Según José Manuel Villalobos, el partido A.N.T.A.U.R.O. podría fusionarse con otra agrupación, pero no es un proceso automático. “En la fusión, un partido absorbe al otro o a los otros. El procedimiento demora porque pasa por calificación y observaciones”, explica.

LA PARTIDA DEL 'PAICHE'

“No sé si le alcance el tiempo al partido A.N.T.A.U.R.O. para fusionarse con otro o si con eso evitaría la declaración de ilegalidad”, explica Villalobos. “Porque igual lo van a declarar ilegal y el partido que lo absorbería se corre el riesgo de que declaren ilegal esa fusión”, agrega. A su juicio, “la Suprema tiene que resolver pronto, no tiene justificación la demora”. Como argumenta, “la ley no puede ser boba y dejar que le saquen la vuelta”. Mientras tanto, Marco Vizcarra, ‘El Paiche’, ha presentado su renuncia irrevocable al partido. “No seré parte de un proyecto donde la traición y la ambición han sustituido los principios que nos guiaron a los nacionalistas”, dijo. También aludió a “la inconducta antidemocrática de Antauro Humala y su deslealtad y desprecio a los principios que guiaron este sueño colectivo, los que han traicionado el sueño de miles de nacionalistas”. Se sabe, además, que su renuncia no ha sido un acto solitario.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: