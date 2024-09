El 33% de los limeños fueron víctimas de robo en la calle en los últimos 12 meses

La ola delincuencial que escucha en las noticias es cierta y cada vez menos peruanos están logrando esquivarla. En el Perú, el 24% de la población ha sido víctima de robo en la calle en los últimos 12 meses, según la encuesta que revela el actual índice de victimización en el país elaborada por Ipsos para Perú21. En Lima, el indicador alcanza el 33%, en el sur llega a 26%, en el centro 24% y en el norte 20%.

El sector socioeconómico más golpeado por este problema social es el D, con 31%. ¿Qué tan violentos han sido estos robos? El 11% dijo haber sido asaltado con armas de fuego, que pudieron ocasionar incluso sus muertes. En Lima, la cifra sube a 18%.

Los indicadores referentes a extorsión o cobro de cupos tampoco son alentadores. A nivel nacional, el 7% fue víctima de ello. En el norte, el porcentaje es de 8%. En cuanto a pandillaje o vandalismo, el 22% de los limeños lo sufrió. Por si fuera poco, el 10% asegura haber sido víctima de robo en su propia casa.

Todo pinta mal, en un sector liderado por Juan José Santiváñez, un ministro investigado judicialmente por dedicarse a encubrir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en vez de combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

CIFRAS PREOCUPANTES

Al respecto, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo a Perú21 que “es muy preocupante que el índice de robo en la calle en Lima sea 2 o 3 puntos mayor que lo que reporta el INEI. Eso significa que estamos en un proceso de incremento de victimización”.

En cuanto al uso de armas de fuego en los robos, sostuvo que las cifras venían decreciendo, pero que los datos publicados hoy tienen más correlación con que se ha incrementado el nivel de homicidios en Lima. Esto, añadió, demuestra que el uso de armas de fuego “no solo tiene que ver con una disputa territorial de controlar zonas delictivas”.

En cuanto a los niveles de extorsión, Valdés sostuvo que el 7% en Lima, o 5% en otras ciudades y 6% en el ámbito rural, “son cifras tremendamente altas”.

“Si la población de Lima es 10 millones de habitantes, el 7% nos plantea un rango de 700,000 personas. Esto impacta fuertemente, no solo en el rubro de victimización, sino que se afecta la economía de una familia en términos de lo que deja de percibir y en la pérdida del negocio. Este porcentaje ya es de una extorsión, diríamos, a gran escala”, declaró.

En pandillaje, aseveró, “estamos hablando de un quinto de la población de Lima, es una cifra bastante alta y nos lleva a reflexionar sobre el impacto que en otros países de Centroamérica ha tenido el pandillaje en la inseguridad”.

ANÁLISIS

Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos: “Esto es un llamado de atención”

Se evidencia que más del 20% de la población fue asaltada en la calle. Hay un 11% que dice que ha tenido un asalto con arma de fuego. Esos son indicadores importantes y graves que grafican la inacción que tiene el Estado en la lucha contra el principal problema del país.

Creo que esto va en una tendencia que no se revierte. Esto no es exclusivo de este Gobierno. El Estado no entiende que este es un problema que no se está atendiendo. Sí creo que hay una nueva delincuencia, bandas organizadas que tienen expertise, prácticas que no se veían antes, y eso hace que esta lucha necesite una especialización mayor, que no hay.

El Ministerio del Interior está más preocupado en una agenda personal que en la lucha contra la delincuencia. Al ministro lo ves más en otras situaciones que liderando acciones contra la criminalidad. Estos indicadores son un llamado de atención.

