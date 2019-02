Ejército: Según la resolución de gestión humalista, no corresponden viáticos a la tropa que viajó a Ecuador La Dirección de Informaciones del Ejército reiteró que la autorización firmada por el ex ministro Jakke Valakivi consideró que la misión no ocasionaría gastos al Estado.

Coronel Marco Colome recibió reconocimiento de su par ecuatoriano. Coronel Marco Colome recibió reconocimiento de su par ecuatoriano en misión de solidaridad por terremoto en Manta.