Ejército observa contratos sospechosos en el Cemae

El Ejército intenta limpiar su institución. Y es que en una última inspección al Centro de Mantenimiento Aeronáutico (Cemae) se encontró que esta entidad contrató empresas, que tienen como actividad principal la venta de medicamentos y ferretería, para dar servicios especializados en aviación por miles de soles.

La Inspectoría General del Ejército ha dispuesto que se inicie una investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones entre 2023 y 2024 en el Cemae.

San Román Asociados EIRL es una empresa que se constituyó en 2022, especializada en la venta de productos farmacéuticos, según su ficha RUC, pero en 2023 fueron empleados para adquirir equipos de reparación de helicópteros. Realizaron tres servicios, por los que ganaron S/212,000 en el Cemae.

Aeronautical Supplies and Suplements SAC es otra empresa inscrita en 2022 que tiene como actividad económica la venta de artículos de ferretería y materiales de construcción. Ganó la buena pro el año pasado para la adquisición de insumos en los trabajos de mantenimiento de helicópteros militares MI por S/107,300.

Desde Aeronautical Supplies, su accionista Danny Jara Guerreros dijo que en la Sunat no existía un registro específico de ferretería especializada en aviones, por lo que, al momento de inscribir la actividad comercial de su compañía, tuvieron que regirse a lo que la plataforma les ofrecía. “Se dice ferretería de aviación, porque lo que tú le vendes son remaches, pernos, tuercas, y eso no hay (en Sunat), no vas a encontrar (con esa nomeclatura)”.

Según documentos de Inspectoría, otra empresa, de nombre Asesoría, Mantenimiento y Reparaciones de Aeronaves SAC (AMRA), ganó también contratos sin evidenciar su experiencia. También la inspección determinó que AMRA presentó al Cemae documentos falsos. Esta empresa consiguió contratos por adquisición de repuestos aeronáuticos, soldaduras para tanques de combustibles y hasta servicios de asesoramiento para estructuras de helicópteros. Sumando las 14 licitaciones que ganaron entre 2022 y 2024, a AMRA se le adjudicaron más de S/2 millones.

EL EJÉRCITO RESPONDE

La Inspectoría—como ya ha revelado este diario— puso el foco en el contrato suscrito con Milenium Veladi Corp para la reparación de helicópteros rusos y recomendó sancionar a una serie de funcionarios del Cemae, entre ellos a su jefe el general de Brigada, Aldo Domínguez, para quien también se recomendó su relevo, según consta en un documento oficial.

Imagen Documento de Inspectoría al que accedió Perú21.

Desde el Ejército indicaron a este diario que los contratos fueron establecidos bajo la norma y que los concursos fueron de “naturaleza competitiva”.

Además, confirmaron que “se tomaron acciones enmarcadas en la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se denunciaron ante la Procuraduría para la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Ahora se encuentra en dicho nivel”, indicaron desde la Oficina de Prensa del Ejército.

