Ejército envía cuerpos de soldados caídos a lugares equivocados

El llanto se transformó en indignación. No solo debían soportar el dolor de haber perdido a sus seres queridos sino que ahora, además, eran víctimas de la indolencia de algunos. La confusión en el traslado de los cuerpos de dos de los tres militares fallecidos tras un enfrentamiento con remanentes terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem dejó estupefactos a los familiares.

¿Cómo pudo suceder esto? En el casino militar de Huancayo, familiares del suboficial de segunda Ítalo Pérez Ávila se aprestaban a cambiarle el uniforme antes de que fuera sepultado cuando advirtieron que el cuerpo no correspondía a su ser querido.

En San Juan de Miraflores, en Lima, ocurrió un hecho similar. Cuando inyectaban formol al cuerpo del subteniente Tomy Heredia Yovera, sus familiares cayeron en la cuenta de que no tenía las características del soldado a quien tanto habían admirado.

Previas llamadas al Ejército, denunciaron ante la prensa esta lamentable situación. Tomy Heredia debía ser velado en Lima e Ítalo Pérez, en Huancayo. A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas admitió la falta y dispuso que se corrigiera de inmediato el error. Además, ordenó una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades y sanciones.

“La confusión de cuerpos es una negligencia supergrave. No puede haber esa clase de cosas en algo tan serio, hablamos de cuerpos, de seres humanos, no de paquetes como si fueran carne. Viene alguien que no es de nosotros y pensando que sí es, lo hemos velado, le hemos orado, lo han preparado, vestido y se lo llevaron porque no era Tomy”, declaró a RPP Alexandra Salas La Torre, novia del extinto subteniente Tomy Heredia.

OFRECE DISCULPAS

El jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general EP César Astudillo, asistió por la noche al sepelio de Heredia Yovera en San Juan de Miraflores.

“Hemos estado con los padres del subteniente dando todas las condolencias y pidiendo las más sentidas disculpas públicas por este error involuntario”, subrayó. Los soldados serán ascendidos póstumamente al grado superior.

El ex comandante general del Ejército, general (r) Otto Guibovich, sostuvo que es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en el fuero castrense. “Somos seres humanos y tenemos imperfecciones, pero esperamos que no vuelva a suceder”, señaló a Perú21.

“Esta situación ha agregado más dolor a las familias”, añadió. En esa línea, consideró que se debe corregir los protocolos para evitar situaciones similares. Por otro lado, pidió al país reflexionar sobre lo que sucede en el Vraem. “Hay peruanos que están peleando todos los días por nosotros en condiciones muy adversas y solo nos acordamos de ellos cuando hay muertos”, indicó.