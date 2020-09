En tan solo tres días, los decibeles de la perpetua confrontación entre el Gobierno y el Parlamento escalaron —nuevamente— hasta niveles superlativos. A la tensión de los días previos a la presentación de tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra con el Caso Richard Swing, hoy se suman acusaciones que van de un sentido a otro sin ningún descanso. Y todo esto en tiempos de pandemia.

Sin indicios de que alguna de las partes reduzca el ruido, la próxima semana parece clave de cara a conocer el primer desenlace de una historia que aún tiene mucho por revelar.

Este lunes, el Ejecutivo interpondrá una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el organismo determine cómo debe ejecutarse la causal de vacancia por incapacidad moral, mientras que el Congreso devolverá el golpe a través de una sesión del pleno en la que se debatirá la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

Sin embargo, al menos de momento, el día central de la pugna será el viernes 18, día en el que el presidente Martín Vizcarra deberá ejercer personalmente, o mediante un abogado, su defensa ante la solicitud de que abandone Palacio de Gobierno por presunta incapacidad moral. Mientras tanto, de puentes políticos, diálogo o de cese del fuego no hay ni susurros.

Terreno desconocido

En consideración de Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, este nuevo capítulo de choque de poderes del Estado podría no tener una culminación cercana. Por el contrario, al politólogo le llama la atención los activos roles de bancadas de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) en solicitar la vacancia de Vizcarra, pues se preveía que las expectativas de sus partidos políticos estuvieran puestas en las elecciones del 2021 y no en respaldar un pedido de dicha naturaleza.

Sobre el partido de la lampa, Awapara calculó que hay una seria desorganización respecto a consolidar una postura institucional en torno al tema. “Manuel Merino sale con una posición, Raúl Diez Canseco sale con otra, no hay orden. Hay muy pocos elementos que nos hagan creer que la confrontación se reducirá al corto plazo”, señaló a Perú 21.

El director de Vox Populi, Luis Benavente, coincidió en que la tendencia de la relación entre el Gobierno y el Legislativo mantendrá el tenor altisonante visto en los últimos días. En ese sentido, mencionó que conceptos provenientes del Gobierno, tales como “sedición” o “complot”, no contribuyen a esclarecer el meollo del problema que, a su parecer, radica en los detalles sobre las contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing.

“Se sabía de la proximidad del señor Cisneros con el presidente y este último cometió la equivocación de negarlo. Si él hubiera aceptado y luego hubiera reconocido que el Ministerio de Cultura cometió un error al darle un empleo, otra sería la situación. Y también figuran las deficiencias del Congreso. Hay errores de ambas partes. Esto tiene que llegar a un desenlace. Después es necesario que se dé un acercamiento, se requiere unir fuerzas para enfrentar la pandemia, reactivar la economía y el empleo”, indicó.

Coronavirus y elecciones

La pandemia de COVID-19 sigue cobrando vidas; no obstante, las menciones sobre su gestión y contención han sido erradicadas del vocabulario de los funcionarios del Gobierno y de los legisladores. Para Awapara, el pedido de vacancia abre una brecha preocupante respecto a las prioridades que debería tener el Ejecutivo para combatir dicha enfermedad.

“Uno ve a todo el Consejo de Ministros reunido, pero en función a la vacancia. Queda claro que van a estar distraídos. La responsabilidad del Ejecutivo radica en que este ha sido un asunto [el Caso Richard Swing] muy mal manejado desde que se conoció el tema. Ahora, el hecho de que la ministra Pilar Mazetti [Salud] esté en Palacio de Gobierno, pero viendo lo de la vacancia, denota que no está al 100% en lo suyo”, estimó.

“Lo mismo con Alva, y con el ministro del Interior. Esto parece un autogol. Richard Cisneros debería estar en las páginas de farándula. No se puede obviar la precariedad del entorno de Vizcarra y lo expuesto que ha quedado”, acotó.

Benavente, por su lado, indicó que el Gobierno requiere de un viro urgente para no perder de vista asuntos que no pueden ser descuidados, como la atención a los problemas ocasionados por el nuevo coronavirus.

Añadió que el presidente cuenta con un “gran capital político”, pero, por el contrario, se desgasta en confrontaciones prescindibles como el nombramiento de Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA, gesto que fue duramente cuestionado por la oposición.

“Vizcarra tiene el respaldo de líderes de opinión y actores institucionales y eso puede ser una oportunidad para relanzar los programas para combatir el COVID-19, pero no lo ha hecho. En el caso del nombramiento de Zeballos no escuchó a la oposición. Al margen de que tenga o no merecimientos, él [Zeballos] no era un diplomático de carrera. Creo que al Gobierno le falta eso, escuchar. Y el Congreso también tiene el deber de buscar formas de acercamiento”, cuestionó.

Si es que se prevé que la gestión de la lucha contra la pandemia estará sumergida en incertidumbre, el panorama de cara a las Elecciones Generales del 2021 no se muestra muy distinto. Sobre ello, Omar Awapara afirmó que los últimos acontecimientos ocasionan que “la cancha quede abierta”.

“Cualquiera que intente y logre capitalizar el descontento y la necesidad de encontrarle soluciones a los problemas económicos, sanitarios y hasta políticos, puede tener oportunidades. El Perú es un caso muy particular, pero el de ahora es un escenario distinto pues siempre nos acompañaban ciertos nombres, había nombres del ‘establishment’, por ahí Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, pero eso ahora no ocurrirá porque la mayoría está fuera de carrera”, refirió el politólogo.

Luis Benavente, a su vez, manifestó que esta nueva decepción generada por la clase política puede levantar dos demandas, una relacionada a radicalismos de derecha y de izquierda, y otra al pedido de “que se vayan todos”.

“La demanda de radicalismo es un fenómeno mundial, aunque las motivaciones de las crisis son diferentes. En un país son los migrantes, en otro la crisis económica, pero se canalizan políticamente como una demanda. Eso explica a Jair Bolsonaro o a Donald Trump. Respecto a que ‘se vayan todos’, ello da opción a que ingresen personas que supuestamente renovarán. Por citar ejemplos, podríamos hablar de George Forsyth o de Daniel Urresti, y los cito a ellos como ejemplo porque, aun siendo distintos, tienen un punto en común: no están asociados a la crisis cuestionada hoy en día”, concluyó.

VIDEO SUGERIDO:

Manuel Merino: “Mi llamada fue en horas de la tarde, cuando estábamos en sesión de Junta