Ejecutivo señala que en las próximas horas definirán al nuevo ministro de la Producción

El nombre del nuevo ministro de la Producción que reemplazará a Daniel Córdova será definido en las próximas horas, según adelantó el premier César Villanueva. Agregó que mientras tanto los viceministros tiene "los instrumentos suficientes" para hacerse cargo del despacho ministerial.

"Todavía no hemos tomado decisión alguna sobre el reemplazo de Córdova, en las próximas horas lo definiremos. El problema que hubo es un indicador de que no hay una estrategia para los conflictos, sino que la manera cómo se manejó no nos pareció la más adecuada", indicó Villanueva.

Como se recuerda, el programa Panorama difundió un video en el cual se ve a Córdova diciendo, en pleno diálogo con los pesacadores artesanales en huelga: "Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?".

"Vamos a evaluar el nombre más adecuado para dirigir esta cartera. Tanto los pescadores medianos como los pequeños no tienen que tener ninguna preocupación ya que nuestra política es a favor de ellos y queremos una persona (en el Producción) con la misma prioridad", precisó el jefe del gabinete ministerial.

Villanueva prefirió no opinar sobre los comentarios de Córdova de que el actual premier jugó un papel para el cambio presidencial. "No voy a dar una explicación ya que mi actuar es público, así que no tengo comentarios sobre lo dicho por Córdova", anotó.