Ejecutivo presentará "contrapropuesta" a ley que prohíbe publicidad estatal

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la República una "contrapropuesta" a la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

En un interín del Gore Ejecutivo, la premier reiteró sus cuestionamientos a la norma planteada por el congresista Mauricio Mulder y aprobada en la víspera y en tiempo récord por la Comisión Permanente del Parlamento.

"Vamos a enviar una contra propuesta (al Congreso) que se basa en la ley (28874) que se promulgó durante el gobierno de Alan García, en 2006. Podemos mejorarla, hacerle ajustes y llevar la documentación adecuada", adelantó tras ratificar que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley.

Mercedes Aráoz reiteró sus críticas al llamado proyecto Mulder y agregó que si bien el Estado dispone de medios de comunicación, estos no son suficientes para llegar a la población como tampoco las redes sociales, como plantea la iniciativa del legislador aprista.

"No es suficiente, tenemos que llegar a la población y no solo este gobierno, cualquier gobierno; no pongamos una situación extraña frente a modelos de comunicación, si se hace mal gasto se sanciona", añadió.

Prosiguió diciendo que con esta medida se deja al gobierno sin instrumentos para comunicar las acciones de gestión e insistió en que debido a su "mala sustentación" el Ejecutivo la observará.