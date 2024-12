Ejecutivo otorgará asignación mensual a comandos Chavín de Huántar

El Poder Ejecutivo publicó la Ley 32202, la cual ordena otorgar una asignación especial mensual de S/ 2,550 a cada miembro del Comando Chavín de Huántar que participó en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso con el fin de reconocer la labor de los militares que participaron en una de las misiones de rescate más exitosas del mundo. Como se recuerda, 72 rehenes secuestrados por el grupo terrorista MRTA fueron liberados por los miembros del Comando Chavín de Huántar.

Se estableció la designación especial mensual de acuerdo a la relación aprobada por el Ministerio de Defensa.

Asimismo, el documento indica que esta asignación no tiene carácter remunerativo, no es transferible, no es pensionable ni hereditaria y estará sujeta a carga sociales. Además, señala que no constituye base para el cálculo de reajustes en la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni para ninguna otra bonificación, asignación ni entrega.

La norma establece que cualquier acto administrativo que ordene lo contrario será declarado nulo de pleno derecho.

