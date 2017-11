Poder Ejecutivo iría al Tribunal Constitucional por ley que nivela pensiones

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Vicente Zeballos , informó a Perú21 que el Poder Ejecutivo presentaría una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la norma que nivela las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en situación de retiro.

En entrevista con este diario, el legislador oficialista explicó que esta posibilidad sería analizada por el Gobierno toda vez que la disposición aprobada, por insistencia, por el Pleno del Congreso vulnera la primera disposición final y transitoria de la Constitución. Esta establece que “las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales” y los que se establezcan en el futuro “deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera”.

En esa línea, Zeballos remarcó que la autógrafa de ley –aún pendiente de promulgación por el presidente del Congreso, Luis Galarreta– generaría un mal precedente pues, en la práctica, “le reconoce carta blanca al Parlamento para normar sobre aspectos que auspician un desequilibrio financiero”.

“Todos estamos de acuerdo en que haya pensiones justas, pero el manejo de los fondos públicos corresponde al Ejecutivo. Lamentablemente, en este caso ha persistido cierta actitud populista. No desmerezco el espíritu de equidad, pero acá hay carencia de responsabilidad financiera”, insistió Zeballos.

DESBALANCE

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, sostuvo que el tema es de carácter “exclusivamente presupuestal”, por lo que le toca pronunciarse al portafolio de Economía y Finanzas.

No obstante, recordó que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto y dejó entrever que un tema como este podría generar desbalance presupuestal. “El Gobierno no tiene una posición en contra de esa situación, simplemente hay que ver si tiene ese dinero porque de repente hay que cerrar 200 o 300 escuelas, dejar de construir comisarías. El presupuesto establece parámetros de gasto todos los años”, sostuvo.

SABÍA QUE...

* La norma aprobada busca poner fin a la disparidad que hay entre las pensiones que se pagan a militares y policías que pasaron a retiro antes de diciembre de 2012 y las que se abonan a quienes se retiraron después de esa fecha.

* Según el legislador Gino Costa, la disposición ocasionaría un forado en las arcas fiscales superior a los mil millones de soles.

* Inicialmente, el Ejecutivo planteó un aumento gradual en el monto de las pensiones a razón de 25% por año hasta 2020, pero el Congreso lo rechazó.