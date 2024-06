El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República un proyecto de ley para otorgarle una asignación especial mensual a los comandos militares que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar que permitió el rescate de 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997.

La iniciativa, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y está refrendada por el primer ministro Gustavo Adrianzén, propone el otorgamiento de una asignación mensual de 2,550 soles para los comandos que participaron en la operación y que están plenamente identificados por el Ministerio de Defensa.

La asignación especial mensual “es un reconocimiento estatal, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible ni pensionable ni hereditario y no se encuentra afecta cargas sociales”, precisa el documento.

En ese contexto señala también que los beneficiarios deberán ser registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, y agrega que excepcionalmente se autorizará al Ministerio de Defensa para que en este año 2024 financie la implementación de la presente ley sin demandar recursos adicionales al Tesoro.

En la sustentación de motivos, el Ejecutivo recuerda que el 22 de abril de 1997 se llevó a cabo el operativo militar Chavín de Huántar que permitió el rescate de rehenes que estaban prisioneros por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón Morihisa Aoki.

“El operativo militar Chavín de Huántar se ha convertido en un paradigma de las operaciones especiales de rescate a nivel mundial porque puso fin a una grave crisis con una mínima pérdida de rehenes y de personal militar, de un modo que fue admirado y calificado como la mejor operación militar de rescate de en el mundo”, destaca la iniciativa.

Agrega que si bien hasta la fecha se les ha otorgado reconocimientos, condecoraciones y otros beneficios a los participantes del mencionado operativo, “también es cierto que parte de los comandos ha sido procesado a nivel judicial y expuesto a tratamientos injustos cuando su valor y accionar debió haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad”.

En la operación Chavín de Huántar, se recuerda, falleció el magistrado de la Corte Suprema Carlos Ernesto Giusti Acuña y los comandos, el coronel EP Juan Valer Sandoval y el capitán EP Raúl Jiménez Chávez.

