La Secretaría General del Despacho Presidencial descartó y rechazó este jueves que el Gobierno haya solicitado la adquisición de artículos de pastelería en el marco de la emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que la adquisición de artículos de pastelería se realizó “antes de que asumiera el cargo” el presidente Francisco Sagasti, el 17 de noviembre del 2020, y detalló que estos estaban destinados para los trabajadores e hijos del personal de Palacio de Gobierno “entre 0 y 12 años”.

“La Secretaría General del Despacho Presidencial descarta y rechaza categóricamente que la presente gestión haya solicitado contrataciones y adquisiciones indebidas”, se lee en el documento.

“El 17 de noviembre del 2020, antes de que asumiera el cargo el presidente de la República, Francisco Sagasti, la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería a favor de los trabajadores, hijos del personal comprendidos, entre 0 y 12 años, del Despacho Presidencial, de los practicantes y miembros de las FF.AA. y PNP destacados en Palacio de Gobierno”, precisaron.

Asimismo, el Ejecutivo indicó que “la funcionaria responsable de este proceso no informó a la actual gestión sobre dicha compra” y remarcó que dicha servidora “viene del Gobierno anterior”.

(Foto: El Comercio)

Este miércoles, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó que el Poder Ejecutivo haya desembolsado más de S/31 mil en tortas, cupcakes y zapatos en diciembre del año pasado, como denunció ‘Digital TVGO’.

En declaraciones desde Palacio de Gobierno, la jefa del Gabinete Ministerial indicó que no tiene idea de las supuestas órdenes de servicio y que en su despacho no se ha destinado ningún monto para tales fines.

“La verdad, no tengo nada que decir porque desde que he empezado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un kekito en Palacio; o sea que no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos”, expresó.

Según el referido medio, se registró una orden de compra de tortas y cupcakes por un valor de S/ 31 mil 419 a nombre del proveedor “Jaico Díaz de Bernales Jacqueline Ayme”.

