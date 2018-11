Ejecución en proyectos de inversión de 14 ministerios es menor al 50%

Falta casi mes y medio para que acabe el año y mientras el tema político sigue movido, en la economía la situación más bien no avanza al ritmo que se quisiera. Hay 14 ministerios que aún no logran ejecutar ni el 50% del presupuesto designado para proyectos de inversión, según se puede apreciar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ).

Justicia es la cartera que menos dinero ha desembolsado, mientras que Comercio Exterior y Turismo ha sido la más eficiente.

Veamos el desempeño de algunos de los sectores con baja ejecución. Educación, por ejemplo, tuvo un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) que supera los S/1,700 millones para proyectos de inversión este año, pero solo registra un avance de 40.8%. En este sector, la mayor parte del presupuesto en obras está concentrado en la rehabilitación y la remodelación de la infraestructura educativa en instituciones ubicadas en diferentes partes del país.

Fuentes del Minedu señalaron a Perú21 que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, el bajo resultado se debe a que no siempre el presupuesto asignado para Educación en regiones se ejecuta a gran porcentaje. “Lo mismo pasa con las universidades, a las que se les entrega un dinero para inversión”, añadieron.

Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es uno de los ministerios con menor asignación en este rubro, con S/533,000, aunque su avance también es bajo, con solo 37.2%.

Sobre este tema, el Midis ha señalado que este resultado “se debe principalmente a una actualización de expedientes técnicos a ejecutar”. En ese sentido, la cartera proyecta ejecutar el 100% hasta fines de año.

Vivienda, Construcción y Saneamiento es el tercer ministerio con un mayor PIM, después de Educación y el MTC, con un monto asignado que supera los S/1,600 millones, pero con un avance presupuestal que solo alcanza el 36.8%. Una situación similar ocurre con Agricultura, cuyo presupuesto supera los S/1,000 millones, pero, tal y como se ve en el gráfico, solo registra un avance del 42%.

ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS



La ejecución del pliego presupuestal tiene también una dimensión política, según los expertos consultados por este diario. De acuerdo con el ex viceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, los temas de corrupción en el sector estatal y empresarial han determinado que los avances presupuestales sean bajos.

“Hay una incertidumbre política que trae como efecto un menor desembolso. El ruido político ha llevado a pensar más en temas coyunturales que en ejecución de inversión”, expresó.

Para el analista, el ruido proviene tanto del Ejecutivo, a raíz del cambio presidencial y de los ministros, como del Congreso.

Esto último, señaló, indirectamente golpea en el sentido de que se pone en duda tomar decisiones por las repercusiones que puedan tener dentro del Legislativo.

Con este aspecto coincidió el director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, quien señaló que hay funcionarios públicos que sienten temor de ser acusados de actos de corrupción y que, por eso, no toman decisiones.

“Hay dificultad en tomar decisiones y acciones, además de los excesos administrativos que siempre se presentan y que son considerados como trabas burocráticas”, resaltó.

Para Peñaranda, como solo quedan semanas para acabar el año, es difícil que la cifra de avance presupuestal se mueva a grandes ritmos, por lo que calcula que al cierre de 2018 no llegará ni al 70%.

El economista Jorge González Izquierdo también es uno de los que consideró que el tema pasa más por un problema de gestión antes que de presupuesto.

“Los ministerios no están cumpliendo con lo programado, no invierten y creo que es por capacidad gerencial, porque plata tienen”, precisó.

No obstante, advirtió del riesgo de que, con la finalidad de que las cifras sean más altas, “se sacrifique la calidad”.

“Se corre el riesgo de que se ponga el acelerador para cumplir con las metas al cierre del año, pero que no inviertan como se debe”, manifestó el economista.

COYUNTURA POLÍTICA TUVO IMPACTO



La vicepresidenta de la República, y de la Comisión de Presupuesto, Mercedes Aráoz (PpK), reconoció a este diario que sí ha habido un impacto de la coyuntura política en el poco avance presupuestal.

“Yo creo que no solo ha sido a nivel de gobierno central, también regionales”, manifestó.

Indicó que otro tema que está complicando el desembolso es la reasignación de recursos cuando algunos proyectos no pueden avanzar al ritmo que se esperaba.

“La Ley de Presupuesto solo nos da un límite hasta marzo para la reasignación presupuestal”, cuestionó.

Asimismo, consideró que este ha sido un “año atípico”, por lo que pidió que se le mire con mucho cuidado, y afirmó que ya se ha comenzado ha desembolsar los montos que se requieren.

No obstante, el congresista Víctor García Belaunde (Acción Popular) consideró que detrás del menor avance del desembolso está el hecho de que “el Gobierno está más preocupado en pelear que en ejecutar”.

“El ruido político no tiene por qué turbar a los ministros, quizá podría afectar a los inversionistas, pero no al Ejecutivo”, aseguró.

Al respecto, consideró que hay varias carteras que necesitan un cambio en sus cabezas para que el nivel de ejecución sea mayor y mejor al que existe en estos momentos; “de lo contrario, seguiremos estancados como hasta ahora”.

DATOS



- El avance de ejecución de proyectos en todo el gobierno nacional asciende a 51%.



- En cuanto a los gobiernos locales, la cifra que se registra en el MEF hasta el 10 de noviembre es de 50.3% y en las regiones, de 40.1%.