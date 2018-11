Ego procesal y #persecución política: ¿el asilo llega solo? [ANÁLISIS]

La solicitud de asilo planteada el domingo pasado por el ex presidente Alan García , alegando una persecución política, causó gran sorpresa. En círculos políticos, sin embargo, no se daba por descontado tal desenlace. A la espera de la decisión que tome el gobierno uruguayo sobre el particular, vale la pena indagar cuál ha sido la actividad del ex presidente en Twitter, la famosa red social que suele servir de plataforma para sus declaraciones.

ALAN EN TWITTER



50+1 ha realizado un seguimiento a la actividad de García en Twitter desde que el presidente Martín Vizcarra iniciara su mandato, el 23 de marzo pasado. En el periodo observado, la nube de palabras, que reproduce el contenido de la cuenta de Twitter de García tiene como principal término “gobierno”. Ello se explica por el hecho de que la plataforma era utilizada para criticar a la gestión de Martín Vizcarra. De hecho, una palabra que figura mucho es “anemia”. Como se recuerda, los críticos del actual gobierno, incluyendo a Fuerza Popular y el Apra, le atribuyen una grave inacción en este tema.

Entre las palabras más mencionadas, además, destaca “justicia” (24) y “fiscal” (14), aunque muy lejos respecto a “gobierno” (37).

#Ego procesal y #persecución política: ¿el asilo llega solo?. (Perú21) #Ego procesal y #persecución política: ¿el asilo llega solo?. (Perú21)

MALA JUSTICIA



También es importante destacar cuántos de estos tuits corresponden a temas judiciales, ya que García, como se recuerda, denuncia “un clima de indefensión jurídica”.

En esta contabilidad, se constata que el 22.4% (57) de los 255 tuits emitidos por García corresponde a temas judiciales, entendidos como aquellos en los que el líder del Apra procura defenderse de las acusaciones que sobre él pesan, incluyendo su correlato procesal.

El grueso (77.6%), en cambio, trata de otros temas. Curiosa contabilidad si la situación es tan dramática como García la quiere presentar. ¿Por qué, si la indefensión a la que hace referencia García existe y “comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos”, como denuncia en su carta del domingo pasado, le dedica tan poco espacio al tema?

EGO PROCESAL



Por lo demás, la preocupación de García por la situación de la justicia parece bastante selectiva: la única defensa que le interesa es la suya. Como puede verse, 25 de los 57 tuits corresponden a noviembre, el mes en que el ex presidente pareció sentirse por primera vez vulnerable ante la arremetida judicial.

Se observa otro pico en setiembre (13), mes en que IDL-Reporteros divulgó revelaciones del ex viceministro Jorge Cuba en torno al Metro de Lima. “Desesperación de mis adversarios por no poder vincularme ni a pagos, ni a coimas, ni a cuentas como sí lo están sus ex jefes. Otros se venden, yo no”, escribía García entonces en su cuenta de Twitter.

García, un político del siglo XX, ha sabido adaptarse al nuevo milenio. Su actividad tuitera, donde cuenta con 714 mil seguidores, no es tan intensa, pero logra captar la atención y generar titulares. La efectividad que muestra para el apelativo contra otros, trata de reproducirla en la creación de hashtags para su defensa. Transmite, además, la vieja egolatría que se le atribuye, en que su presunta indefensión es el centro de la “persecución política”.

CIFRAS



- 255 tuits emitió Alan García desde el inicio del mandato de Vizcarra. 57 de ellos corresponden a temas judiciales que lo afectan.



- 25 de los 57 tuits en que García procura defenderse de las acusaciones que se le hacen fueron emitidos en noviembre.