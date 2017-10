Edwin Vergara: "Ministros deben asumir las riendas de la reconstrucción"

El congresista Edwin Vergara (Fuerza Popular) afirmó este lunes que los ministros son los que deben asumir las riendas de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero, tras la renuncia de Pablo de la Flor, encargado del proceso.

"Deben tomar el toro por las astas, los sectores de Vivienda, Agricultura, Educación, Transportes deben impulsar la reconstrucción. En lugar de eso, el gobierno inventó una nueva figura (la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio) que no funciona", puntualizó.

Indicó que "lamentablemente" este gobierno no ha avanzado en la reconstrucción, pese a que "no tiene pretextos" ya que el Congreso le otorgó todas las herramientas que solicitó.

"Los damnificados no están recibiendo ayuda. No podemos esperar más"

Edwin Vergara, sin embargo, señaló que espera que Edgar Quispe, anunciado para reemplazar a Pablo de la Flor llegue "recargado" y valide los compromisos de su antecesor con las autoridades locales y regionales para no comenzar de cero.

"Me preocupa que no sea activo, que no venga recargado, y no valide los compromisos de Pablo de la Flor. Luego de 7 meses, ha sido temerario hacer cambios en la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción", exclamó el legislador, quien integra la comisión multipartidaria del Congreso encargada de fiscalizar dicho proceso.