Edwin Vergara dice que no recuerda por qué se reunió seis veces con narco

El legislador fujimorista Edwin Vergara tuvo cerca de ocho horas, el pasado lunes, para aclarar su relación con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina ; sin embargo, ha dejado aún muchas incógnitas en la investigación que tiene a su cargo el fiscal José Cuya.

En su manifestación como testigo, a la que tuvo acceso Perú21, el congresista de Fuerza Popular (FP) , si bien insiste –como lo ha hecho en declaraciones a los medios– en que no conocía de las actividades ilícitas que cometía su entonces amigo, no ha sabido explicar por qué mantenía reuniones con Sánchez Ospina siendo ya parlamentario.

Vergara fue claro al decir al fiscal que se reunió en Lima con el narcotraficante en seis ocasiones, pero cuando fue consultado sobre la finalidad de esos encuentros, dijo que no recordaba qué habían discutido. “Yo tenía una relación amical con él, no recuerdo los motivos (de las reuniones)”, argumentó en un momento.

Apelando a la falta de memoria, nuevamente, el congresista brindó una respuesta similar cuando se le preguntó si había tenido citas con Sánchez Ospina –a quien dijo conocer desde 2013– en su despacho del Parlamento o en otro espacio de la sede de ese poder del Estado.

“No tengo la certeza de si ingresó al Congreso o a mi despacho; si la tuviera, seguro lo diría, no tendría ningún problema. Pero recuerdo que sí conversó conmigo”, insistió.

Conocer el vínculo que existe entre ambos personajes resulta de crucial importancia para el Ministerio Público porque fueron los fundadores de la empresa Pintura Goldens Colors, en cuyo local, ubicado en Villa El Salvador, se encontró hace más de dos meses cerca de una tonelada de clorhidrado de cocaína. El valor estimado de la droga rondaba los US$50 millones.

El legislador fujimorista, de acuerdo con los registros de la Sunarp, suscribió en noviembre de 2015, además, el nombramiento de Luis Fernando Castaño Lema como apoderado de Pintura Goldens Colors.

Castaño Lema fue otro de los miembros de la mafia que fue desarticulada el pasado 4 de abril cuando un equipo de policías y fiscales intervino el local que pertenecía a dicha empresa.

En otro momento, también se le consultó a qué personas conoció a través del narcotraficante. Vergara mencionó a Luis Castaño y Julián Ruiz. Según fuentes fiscales, este último sería Julián Vásquez Ruiz, otro de los ciudadanos colombianos que fue detenido en el local de la compañía de pinturas.

El fiscal Cuya busca conocer hasta dónde llegó la red que aparentemente encabezaba el investigado Diego Sánchez Ospina, quien se ha acogido al silencio y hasta ahora no ha declarado en el proceso.

El legislador naranja, según la Sunarp, se desvinculó de la empresa en junio de 2016 y, de acuerdo con su propio testimonio, vendió sus acciones a su entonces socio por el valor de US$15 mil.

“SOY UNA VÍCTIMA”

Como lo ha venido haciendo en distintas entrevistas, Edwin Vergara mantuvo su versión ante la Fiscalía acerca de que no estaba enterado de los delitos que cometía su ex socio.

Argumenta que “nunca” hubiera invitado a su matrimonio a alguien vinculado con el narcotráfico, como sucedió el día que contrajo nupcias con su ahora esposa, el 1 de octubre de 2016. Diego Sánchez Ospina estuvo en aquella boda e incluso, según se observa en videos del evento, exclamaba la popular frase de campaña del político: “Edu es como tú”.

Respecto de los viajes que realizó a Colombia siendo directivo de Pintura Goldens, el integrante de FP dijo que nunca se transportó junto a Sánchez Ospina, pero admitió que una vez se reunió con él en ese país, precisamente en la ciudad de Medellín, como lo informó este diario.

Perú21 se comunicó con Vergara para saber sobre qué conversó en esas seis reuniones que mantuvo con el narcotraficante colombiano.

“Ya lo he dicho, este señor fue mi socio, teníamos una amistad, ello no lo niego, no tenía ningún indicio de que esta persona estaba involucrada en cosas ilícitas”, declaró.

El legislador comentó que tiene documentos que manejan las autoridades colombianas sobre los antecedentes de su ciudadano y, según sostuvo, no registran actividad delictiva relacionada al narcotráfico.

“Acá yo soy una víctima, obré de buena fe, como siempre lo hice en mi vida (...) los delitos no se transfieren; si al señor lo encontraron con droga, pues se tendrá que ir preso, pero yo no tengo nada que ver en eso”, se defendió.

Este diario conoció que el fiscal José Cuya ha solicitado información a distintas instancias para conocer las actividades en las que ha estado involucrado el congresista, quien asegura que se encuentra “muy tranquilo” tras dar su manifestación.

OTROS CASOS

* Edwin Vergara no ha sido el único congresista involucrado con el narcotráfico. La ex legisladora nacionalista Nancy Obregón cumplió hasta 37 meses de prisión preventiva mientras se la investigaba por sus vínculos con este delito.

* En 2014, el entonces parlamentario José León alquiló su casa ubicada en Trujillo a un narcotraficante mexicano y luego lo visitó en esa misma vivienda. Alegó que no conocía de sus actividades.