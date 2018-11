Edwin Oviedo: "Nunca regalé entradas ni contraté a Hinostroza"

Afirma que no procederá el pedido de prisión preventiva en su contra. Se considera inocente y desmiente estar incurso en el proceso de ' Los Cuellos Blancos del Puerto '. Nunca lo han citado.

El 30 de noviembre, la Fiscalía de Chiclayo pedirá prisión preventiva para usted por el caso Wachiturros por ser supuesto miembro de esta organización criminal y autor mediato de dos asesinatos.

Yo asistiré. El pedido es infundado; tengo arraigo claro y trabajo público.

Si lo encarcelan, ¿qué pasa con la Federación Peruana de Fútbol?

Confío en que no suceda esto, porque soy inocente. No puedo especular, además.

¿El jueves pasado también tuvo una audiencia en Chiclayo?

No, la citación del jueves fue de la Fiscalía del Callao por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. Yo pedí tres veces ir a declarar, allanándome a todas las investigaciones necesarias. Es más, dejé mi pasaporte para ponerme a total disponibilidad y colaboración con la Fiscalía del Callao…

En el caso de Los Cuellos Blancos se le acusa de ser financista y operador de esa organización criminal.

Eso es lo que dicen los medios…

Y la justicia…

No. Cuando llegué a la Fiscalía del Callao, se me dijo que no había sido citado para el caso de Los Cuellos Blancos, como dijo la prensa, acusándome mediáticamente…

¿Y para qué lo citó la Fiscalía del Callao?

Para la ratificación de una denuncia que hice meses atrás contra el colaborador eficaz porque está mintiendo. Da una primera versión y en la segunda se desdice. Un colaborador no puede modificar su testimonio.

¿No declaró nada sobre Los Cuellos Blancos?

No. Más bien, la Fiscalía se disculpó, me dijo que hubo un error en la notificación y que en realidad era para la ratificación de mi denuncia contra el colaborador eficaz.

¿Qué decía la notificación enviada por la Fiscalía del Callao?

Me citaban para declarar sobre Los Cuellos Blancos. Me dijeron que hubo una equivocación. Yo les dije: “Ya que estoy acá, ¿por qué no aprovechan y doy mi declaración para el caso Cuellos Blancos?”. Me respondieron: “¿Cómo te vamos a tomar una declaración si no tenemos ninguna investigación en tu contra en este momento?”.

¿No está investigado por el caso Cuellos Blancos?

La fiscal me dijo textualmente que no tengo ningún proceso ni investigación por ese caso. Todo ha sido mediático.

¿Por qué ha recusado a ese colaborador eficaz?

Porque miente groseramente, afectando mi honorabilidad, está haciéndome mucho daño, también a mi familia y en mi trabajo. No puedo permitir que dé falsos testimonios.

¿El colaborador es Antonio Camayo, su amigo?

No lo sé exactamente, pero la prensa induce que es él.

¿Camayo es su amigo?

Lo conocí hace 30 años y fue mi amigo. Con todo lo que está sucediendo, aunque no sé si él es el colaborador eficaz, me alejé por la forma que está mintiendo reiterativamente cambiando de versión.



¿Camayo ya no es su amigo?

Si fuera él el colaborador, definitivamente no sería mi amigo, porque me está dañando. Parece que el colaborador miente porque quiere salir de la cárcel.

¿Qué dice el colaborador, presuntamente Camayo, sobre usted?

Quiero aclararle a la opinión pública que los dichos de que yo habría pagado o regalado entradas o que habría contratado los servicios del ex juez César Hinostroza son totalmente falsos. Yo tengo un proceso en Chiclayo por Los Wachiturros, empezó en 2012 y en 2015 hubo otro asesinato, no fue en la empresa, sino en el pueblo de Tumán. El fiscal investiga esos hechos en 2015. Me involucra pese a que no tenía conocimiento de que me investigaba. Con el estudio Caro le pedimos al fiscal que señale cuál era la imputación, en qué participé. Solo dice que soy jefe de una organización criminal y autor mediato…

De cabecilla de Los Wachiturros y haberles mandado matar a dos…

No me dice cuál es mi vínculo con Los Wachiturros, qué pruebas tiene para decir que soy la cabeza. ¿Cómo me defiendo si no sé cuál es el delito? Ni el colaborador ni nadie dice cuál ha sido mi participación. Por ello, pedimos una tutela de derechos para decirle al juez que indicara cuál era mi papel en esos hechos lamentables, de qué forma he participado…

Pero si el fiscal está pidiendo prisión preventiva, por algo será…

Permítame. Tienen que especificarme por qué me acusa, no basta un título. Por eso el juez acepta la tutela. El fiscal apela y la Sala de Chiclayo me la deniega, abusivamente, sin notificar a los abogados. Por eso pido casación en la Suprema para que me digan qué me imputa el fiscal. Pero esa Sala lo deniega también. La Suprema tuvo que decirle que me concedieran el pedido de casación porque tengo ese derecho. Por eso en 2015 sube a la Suprema.

Y ahí es donde entra el ex vocal supremo César Hinostroza, su amigo…

Perdón. La casación se ve en 2016 y me la conceden cinco magistrados. La sala la presidía el doctor Villa Stein, el ponente fue el doctor Pariona, la integraban también Duberlí Rodríguez, uno de los miembros era el doctor Hinostroza. Resolvieron por unanimidad que el fiscal no tenía pruebas de la acusación.

¿Niega ser el autor mediato?

Totalmente, ni siquiera conozco a las personas…



¿Ha usado armas?

Nunca, jamás. Mire, la notificación de la Suprema, para que me digan cuáles son las pruebas de la acusación, llegó a Chiclayo y el fiscal no le hace caso. Insisto ante esa Sala Suprema y esta le dice al fiscal que si no puede indicar de qué se me acusa, pedirán al juez de Chiclayo que le abra al fiscal una investigación. Resuelven cinco magistrados, pero ya no estaba Hinostroza.

El fiscal pide hace tres años la prisión preventiva y 25 años de pena.

El fiscal pidió prisión preventiva para otros coinculpados y el juez la rechazó porque no tenía ninguna prueba. Como el fiscal hace caso omiso a las resoluciones supremas, interpusimos un amparo en octubre. Me lo admitieron, la juez constitucional dice que tengo derecho a saber de qué se me acusa. Le ordena al fiscal que detenga la investigación hasta que me informe de las imputaciones. Al día siguiente, el fiscal recién dice de qué me está denunciando…

¿Y qué dice?

Por ser cabecilla de la banda…



¿Antes no decía eso el fiscal?

Para nosotros no es una respuesta, no dice cómo he participado en las imputaciones, por eso estamos apelando.

Causa sospecha que esté involucrado en tanto proceso judicial.

Al contrario, como tantos, estoy siendo víctima del abuso de un fiscal que no me dice por qué me está investigando. Han tenido que pasar tres años para que una jueza constitucional de Lima le diga ‘si usted fiscal no especifica, se para el caso’.

La Fiscalía del Callao vincula a la banda Wachiturros con Los Cuellos Blancos, donde usted está acusado de ser financista y operador…

Falso. Le repito, la fiscal del Callao me ha dicho que no hay ninguna investigación contra mí.

Bueno, pero el colaborador eficaz dice que usted le dio US$5,000 a Hinostroza…

El 3 de agosto este da una versión que aparece en los medios y que yo rebato públicamente. Por eso lo denuncio. En setiembre cambia de versión. Dice que me presentó a Hinostroza en enero de 2015 para la casación. Anteriormente sostuvo que fue en abril de 2017. Pero los primeros meses de 2015 no existía investigación de Los Wachiturros, se inicia a finales de setiembre de ese año. Además, en 2015 Hinostroza no era magistrado de la Suprema, estaba en el Callao.



Pero hay audios suyos con Hinostroza donde le dice doctor, además…

Son de 2018 antes del Mundial.

¿Cuándo conoció a Hinostroza?

No lo conocí por Camayo. Me lo presentaron circunstancialmente a inicios de 2015, aproximadamente, en un evento deportivo. No era vocal supremo. No hablé mucho con él. Creo que lo volví a ver en una reunión social en 2017…

¿En la casa de Camayo?

Sí. Algunas veces estaba él y otras no. Lo habré visto unas cinco veces. Yo no sabía que era su amigo.



Pero Camayo le organizó a usted su cumpleaños en su casa...

Eso es falso también. Cuando llegué, había varias autoridades, se dieron unas palabras por el cumpleaños de su mamá, se le canta y la torta tenía el nombre de ella. Usaba mi nombre.

Hay un audio en el que usted coordina el tema de las entradas con Hinostroza…

Antes del Mundial, él me hace preguntas sobre el FID (documento que permitía entrar a los estadios sin mostrar pasaporte): cuándo llegan las entradas, la tramitación…

Entonces tenía familiaridad con usted…

No, no. Camayo era mi amigo y él me lo recomendó, por cortesía lo atendí. Nunca le regalé entradas ni le di rebaja. Era información general. Los proveedores de la Federación, Coca Cola, Backus y también lo era Camayo, dicen cuántas entradas quieren comprar y la federación los atiende, no el presidente. Probablemente Camayo haya comprado, pero Hinostroza no está en las listas de la federación como comprador. A veces yo estaba con Camayo y él me ponía al teléfono a Hinostroza.

Camayo dijo que le dio US$5,000…

Jamás, por qué tendría que darle dinero…



Por sus procesos judiciales…

Yo no tengo ningún proceso en la que era su sala. No doy plata a los magistrados, por favor. Quien lleva mis procesos desde 2015 es el estudio Caro. A mí Hinostroza no me favoreció. Eran cinco magistrados. Si hubiera votado en contra, nada pasaba.

En un audio de Camayo le pide a Hinostroza que lo prepare para el programa de Leiva…

No es verdad. Yo tengo mi equipo de prensa.



¿Camayo está presionado, según usted?

No sé si el colaborador es él…

Estaría presionado…

Probablemente por sus circunstancias.



¿Lo visitó en prisión?

No. Creo que ahora está libre.



¿No quiere recuperar su amistad?

Con todas estas cosas, no es mi prioridad. Muchas falsedades.

¿Iba a menudo a la casa de Camayo?

Solo cuando me invitaba.



¿Había políticos?

No recuerdo, eran familiares de él, amigos que no conocía.



¿Se dijo que el presidente celebró su cumpleaños donde Camayo?

No lo sé. No participé en esa reunión.

¿Vio al fiscal Pedro Chávarry?

No, no lo conozco. A quien visité en su despacho fue a Pablo Sánchez por mi situación en Chiclayo.

Usted les daba entradas a jueces y fiscales para los partidos de la selección…

Nunca he dado entradas a autoridades, políticos ni congresistas. La FPF ha entregado por protocolo, a través del área de relaciones públicas, entradas a las instituciones, no a personas. Se hace desde siempre.

¿Favoreció a Camayo para que ganara la licitación de un nuevo campo de la FPF?

De ninguna manera. Eso tuvo una licitación, se presentaron varios, yo no participo en las licitaciones. Puede preguntarles a los ejecutivos.

'LAS IMPUTACIONES SON FALSAS'



Le cuestionan usar a Paolo Guerrero para que no se aprobara su impedimento de salida del país.

Nunca existió un impedimento de salida del país, eso es mentira. Y Guerrero me pidió ayuda para obtener una cita con el presidente de la FIFA. No era justo negarle apoyo.

El ministro de Educación y muchos le piden que renuncie a la FPF. Con tanto lío, ¿renunciará?

Esas imputaciones son falsas, soy inocente. Tenemos un proyecto que incluye la nueva Videna, a inaugurarse en marzo. Tendremos seis canchas de fútbol. Estamos reformando el fútbol nacional…

¿Le dicen que está amarrado con la FIFA?

No. Tenemos que adecuar nuestros estatutos a los de la FIFA. Esta quiere que participen, además de los clubes, jugadores, árbitros, entrenadores, fútbol femenino. Es un proceso de democratización que lo lidera la FIFA. Esta convoca, se reúne con ellos.

No impide que renuncie, pero la FIFA amenaza con sacarnos del próximo mundial…

Nada de eso. Hay una ley…

La ‘Ley Oviedo’, donde usted permanece hasta 2020…

No es cierto. Si no se adecúan los estatutos, no se puede llevar a cabo una elección. Eso concluye a fines de 2019. La FIFA confía en la FPF, hemos probado idoneidad. Quiero terminar las reformas y llamar a elecciones. Serán más democráticas.

DATOS



- Edwin Oviedo Picchotito es empresario en el sector azucarero en las haciendas Pomalca y Tumán en Chiclayo.



- Es presidente del Juan Aurich de Chiclayo desde 2006. En 2011 llegó a la final del Descentralizado.



. El 18 de diciembre de 2014 pasó a convertirse en presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cargo que terminaría en 2019.