Edwin Oviedo tampoco quiere cumplir prisión de 18 meses

La defensa del empresario Edwin Oviedo agota todas las medidas para que el suspendido presidente de la Federación Peruana de Fútbol salga de la cárcel. Su abogado César Nakazaki presentó un recurso de casación para que se anule la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Los Wachiturros de Tumán, disposición que cumple en el penal de Chiclayo.

Nakazaki dijo a Perú21 que en el proceso que se desarrolla en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, y en el que se determinó la medida coercitiva, se habrían suscitado errores, por lo que manifestó que la solicitud ya fue presentada en la Corte Suprema.

Desacumulación

Según precisó el letrado, la Fiscalía pidió la cárcel provisional contra su defendido pese a que no le correspondía, pues Oviedo no había sido incluido en el proceso de desacumulación por cinco delitos. Agregó que la carpeta principal de este caso había sido dividida y el ex directivo de la agroindustrial Tumán no fue incluido porque tenía vigente una acción de amparo a su favor que lo excluía de la investigación.

“El fiscal (Juan Carrasco, que investiga el caso) no tuvo el cuidado de darse cuenta de que no se había pedido la desacumulación para Oviedo y pide la prisión preventiva”, dijo.

Además, refirió que la prisión se sustenta en el testimonio de colaboradores eficaces, que no han sido corroborados.