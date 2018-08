Edwin Oviedo: "Niego haberle dado algún pago o beneficio a César Hinostroza"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo , negó categóricamente que haya beneficiado al suspendido juez César Hinostroza.

"Estoy muy sorprendido por la denuncia constitucional presentada por el fiscal Pablo Sánchez. Los cargos en mi contra se basan que le habría dado beneficios al juez Hinostroza a cambio de recibir su apoyo en un recurso de casación en el caso 'Los Wachiturros'", dijo Oviedo en Canal N.

"La denuncia afirma, en su punto 57, que en 2018 me reuní con Hinostroza en su domicilio para que ese recurso de casación me fuera favorable, pero eso es totalmente falso. Esa casación fue presentada en 2015 y resuelta en 2016. Es imposible que él me haya ayudado después de dos años", agregó el presidente de la FPF.

Edwin Oviedo también dijo que conoció a César Hinostroza en 2017 por Antonio Camayo.

"Yo conocí al juez Hinostroza porque Camayo me presentó en 2017. Niego categóricamente haberle dado algún pago o beneficio a cambio de favores judiciales que nunca recibí. Si antes no salí a decir esto es porque pensé que los hechos y fecha caerían por su propio peso", concluyó.

[LO ÚLTIMO] Edwin Oviedo negó que haya pagado o beneficiado al juez César Hinostroza ► https://t.co/WAgcNzGC9Ipic.twitter.com/BLVXLU3lBY — Canal N (@canalN_) 30 de agosto de 2018

El suspendido juez supremo César Hinostroza era el jefe de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', según la nueva denuncia constitucional que presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez al Congreso de la República.

En el documento también señala que el magistrado recibió más de US$13 mil del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

Según la fiscalía, los pagos se hacían mensuales "y en algunas entregas participó el gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo".