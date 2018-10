Edwin Oviedo formaba parte de la red Los Cuellos Blancos del Puerto

Las pruebas y testimonios que brindó el empresario Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors, contra Edwin Oviedo Picchotito son contundentes. Fuentes de la Fiscalía aseguran que Rocío Sánchez, quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, ha determinado que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también formó parte de esa organización criminal.

Camayo, hoy colaborador eficaz, quien se alió con jueces y fiscales corruptos para montar una mafia dispuesta a vender sentencias e intervenir en investigaciones y procesos judiciales, no dudó en delatar a Edwin Oviedo.

Pronto se formalizará la investigación contra el dirigente deportivo. Así informaron a Perú21 fuentes fiscales y de la Procuraduría Anticorrupción. “Oviedo ingresará como integrante de la organización”, afirmó uno de los investigadores del caso.

¿Qué rol cumplía Oviedo en la red? A partir de la información recopilada y corroborada por la Fiscalía, el empresario cusqueño, como operador y financista, solventó pasajes, viáticos y entradas a varios magistrados para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Según la tesis fiscal, su objetivo era empoderar a Los Cuellos Blancos para que estos lo salvaran del proceso que afronta por el caso Los Wachiturros de Tumán.

El presidente de la FPF puede regalar boletos a quien él considere pertinente. Pero, según fuentes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Oviedo entregó entradas a una red criminal para que su cabecilla las utilizara como anzuelo para captar y seducir a jueces y fiscales en posiciones claves en el sistema de justicia.

El fiscal supremo Pablo Sánchez comparte la misma tesis. Así lo expresó cuando presentó la denuncia constitucional contra la red Los Cuellos Blancos del Puerto ante el Congreso.



Las piezas van encajando y se complica la situación de Oviedo. El fiscal Juan Carrasco, titular de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, lo considera cabecilla de la red Los Wachiturros de Tumán.

Carrasco lo acusa del presunto delito de homicidio calificado al considerarlo autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín y Percy Farro. Por ello, ha solicitado 26 años de cárcel para Oviedo. El fiscal Carrasco ratificará su pedido de prisión preventiva por 12 meses en breve (ver entrevista).

LOS SUERTUDOS

​

Según declaraciones de los colaboradores eficaces de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le entregó US$5 mil al juez Hinostroza para sus gastos de estadía en Rusia a cambio de que bloquee la investigación fiscal en el caso Los Wachiturros en Lima.

Así es que Hinostroza disfrutó de todos los partidos de nuestra selección en el cónclave deportivo mundial, gracias a una fina cortesía de Oviedo.

Según declaraciones de Camayo, Hinostroza pensó que el paquete incluiría su traslado en el avión de la selección y hasta el hospedaje en los mismos hoteles de los jugadores; pero como Oviedo no pudo cumplir con ello, el destituido Hinostroza le solicitó los viáticos antes mencionados.

La entrega se realizó a través del asistente de Camayo, el capitán en retiro de la PNP José Velarde Chombo; así lo ha confirmado el propio Camayo. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también fue beneficiado con entradas para los previos al Mundial. Camayo afirma que él llevó dos tickets a la casa de Chávarry en La Molina. Los boletos fueron recibidos por uno de sus hijos.

Sin embargo, el 10 de octubre, a través de su Twitter, Chávarry negó haber recibido las entradas. Claro que Camayo fue específico al decir que se las había entregado a su hijo. Según la Fiscalía, el juez supremo Ángel Romero Díaz también habría recibido entradas bajo esa misma modalidad.



LOS AUDIOS SON CLAVE

​

El 8 de marzo pasado, Hinostroza y Oviedo se comunicaron en dos oportunidades. Se escucha a ambos coordinar una reunión para ese mismo día en la casa de Antonio Camayo. El motivo del encuentro tenía como fin hacer realidad el sueño de llegar a Rusia que tenía su esposa. La reunión se concretó ese mismo día en la casa del gerente de Iza Motors. Horas más tarde, la esposa de Hinostroza lo llamó y le preguntó: “¿Fuiste donde Toño?”. El juez le respondió: “Sí, sí, ya te cuento. Hay buenas noticias, ya conversamos acá”.

Pero eso no es todo, el 24 de enero, el hoy destituido juez le pidió al presidente de la FPF que le facilite un terapista para tratarse de una lesión. Es altamente sospechoso que un procesado mantenga ese nivel de intimidad con un juez Supremo.



RÍOS E HINOSTROZA

​

Para la fiscal Rocío Sánchez, Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (hoy detenido), era otra pieza clave en la organización criminal; a él se sumaban el empresario Antonio Camayo, quien fungía de operador logístico de la banda, y José Luis Cavassa, ex asesor de la ONPE, presunto coordinador y operador político, para citar a los principales. Todos ellos fueron detenidos bajo la sospecha de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.

PORTAVOZ DE OVIEDO

​

* Perú21 se intentó comunicar con José Carlos Isla, abogado de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para pedir su descargo al respecto, pero no nos respondió la llamada.



*Además nos comunicamos con Carlos Caro, también defensa de Oviedo, pero nos explicó que él no estaba asignado a este caso.



*El área de prensa de Oviedo sí nos respondió. Consultado sobre el rol que realizaba el dirigente deportivo en la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, sostuvo que mientras no se oficialice la acusación a nivel fiscal, la defensa de Oviedo no se pronunciará al respecto.



*Agregó que debido a las publicaciones periodísticas sobre las declaraciones del colaborador eficaz Antonio Camayo, han tomado medidas legales en su contra. “En los próximos días, informaremos sobre las medidas que se han tomado”, manifestó la integrante del área de prensa del empresario Oviedo.