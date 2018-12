Edwin Oviedo denuncia que fiscales lo presionan para ser colaborador eficaz

A través de una carta, Edwin Oviedo denunció que viene siendo presionado por la Fiscalía para ser colaborador eficaz del Ministerio Público. El empresario cumple con prisión preventiva por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

Además, es investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos de Puerto'.

"El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador eficaz", se lee en las primeras líneas del documento.



Añade que el fiscal Castro apareció hasta en una segunda ocasión, en el deslacrado a su oficina en la FPF, el pasado 10 de diciembre, para insistirle a que se acoja en la colaboración eficaz.

Carta de Oviedo Carta de Oviedo