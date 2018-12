Edwin Oviedo: Lo que debes saber sobre su detención por caso de 'Los Cuellos Blancos' 

Por: Oscar Quispe y Fabiola Valle



La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha podido determinar que el ex juez supremo César Hinostroza se alquilaba a Edwin Oviedo ; es decir, se puso al servicio del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por un estipendio que ascendía a S/3,300 mensuales. Este pago y otras dádivas fueron a cambio de la protección judicial de la red de ' Los Cuellos Blancos del Puerto '.

El martes 27 de noviembre, la fiscal que investiga este caso solicitó la detención preliminar de Edwin Oviedo y de otros cuatro de sus presuntos cómplices.

Dos días después, el jueves 29, el juez Manuel Chuyo no acogió el requerimiento de la fiscal Rocío Sánchez y declaró infundada la solicitud de detención preliminar.

Al día siguiente, la Fiscalía –que se mostró en desacuerdo con la decisión– impugnó la resolución. El juez Chuyo concedió la apelación y la elevó a sus superiores, quienes programaron la audiencia para el pasado miércoles 5 de noviembre.

Edwin Oviedo es el nuevo detenido por el caso de Los Cuellos Blancos. (Perú21) Edwin Oviedo es el nuevo detenido por el caso de Los Cuellos Blancos. (Perú21)

Mientras esto sucedía en estricta reserva en los pasillos y salas del Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial, Oviedo ofrecía entrevistas a todos los medios de comunicación alegando su inocencia.

Pero ayer, el Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones, integrado por los jueces Susana Castañeda, Ramiro Salinas y Juan Guillermo revocaron la decisión de Chuyo y dictaron detención preliminar por diez días.

A Edwin Oviedo lo capturaron los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) y la fiscal Sánchez alrededor de las 7:30 a.m. de ayer, cuando terminaba de tomar desayuno y se dirigía hacia la Videna.

LOS DETENIDOS



La detención preliminar se extendió también para cuatro cómplices de Edwin Oviedo, ellos son José Carlos Isla Montaño, Roly Capcha Requena, Alberto Chang Romero y Javier Prieto Balbuena.

José Isla es el abogado de Edwin Oviedo. En la mañana de ayer se encontraba sentado en un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Chiclayo. Fue desembarcado por la seguridad del terminal y luego detenido por los agentes de la Diviac y el fiscal encargado del caso.

A Isla, quien también es directivo de la FPF, se le imputa ser cómplice de Oviedo porque habría conocido de las dádivas que el dirigente deportivo entregaba al ex juez supremo César Hinostroza a cambio de favores judiciales.

Según un colaborador eficaz, Isla llamó a Antonio Camayo, amigo de Oviedo, para decirle que la medida cautelar de amparo había salido favorable a su patrocinado y que “Hinostroza era un genio” por sus asesorías. Luego de salvar a Oviedo, Isla voló a Rusia para no perderse ningún partido del Mundial de Fútbol por cortesía de la FPF.

Otro detenido, Roly Capcha, desde su cargo de procurador judicial, le informaba a Hinostroza sobre todas las pesquisas que se realizaban en Chiclayo por el caso Los Wachiturros de Tumán.

A cambio de contarle de todo lo que pasaba en Chiclayo con el caso en el que se acusa a Oviedo de ser autor mediato del asesinato de dos dirigentes azucareros, César Hinostroza lo promovió. El ex juez supremo le pidió a Walter Ríos, ex presidente de la Corte Suprema del Callao, que designe Capcha como juez supernumerario en los juzgados de investigación preparatoria del primer puerto. Con la información que recibía de Capcha, Hinostroza realizaba sus asesorías a Oviedo.

El imputado Javier Prieto no fue hallado en su domicilio. Se entregó a las 6:00 p.m. a la Diviac, alegando que no había sido notificado y que no tiene relación con Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, la Fiscalía señala que Prieto habría participado como intermediario para coordinar medidas cautelares que favorecían a personas vinculadas con esa red criminal.

Hasta el cierre de la edición, el quinto imputado, Alberto Chang, seguía siendo buscado por la Diviac. No lo encontraron en su domicilio y no hay rastros de él.

La Fiscalía señala que Chang prestó su nombre para adquirir las entradas para el Mundial de Rusia que terminarían en manos de César Hinostroza. En total, fueron 24, para los tres partidos: contra Dinamarca, Francia y Australia. Según el registro migratorio, Chang viajó a Rusia junto con César Hinostroza.

NEXOS NARANJAS



“Ademas, se atribuye a Edwin Oviedo tener vinculación con congresistas de Fuerza Popular, a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política para continuar como presidente de la FPF”, se lee en la página 9 de la resolución de detención preliminar.

Ante esto, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo a Perú21 que él no tiene conocimiento de la situación. “La Fiscalía debe precisar quiénes fueron los parlamentarios que recibieron entradas y a cambio de qué”.

Tras conocerse la detención de Oviedo, centenares de trabajadores y pobladores de Tumán se movilizaron por las diferentes calles de esta localidad para respaldar la decisión de la detención preliminar.

TENGA EN CUENTA



- Hoy, el juez Carlos Chanamé de Chiclayo decidirá si Edwin Oviedo afronta la investigación por el caso Los Wachiturros de Tumán en prisión o libertad.



- Si se le dicta prisión preventiva, Oviedo sería internado en un penal de Lima, mientras el equipo de crimen organizado realiza su investigación.



- Norma Witte, madre de Percy Farro Witte, dirigente azucarero asesinado en Tumán, calificó de “correcta” la detención de Edwin Oviedo, a quien acusa de ser el autor del asesinato de su hijo. “Considero que se está haciendo justicia”, dijo desde Chiclayo.