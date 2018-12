Edwin Oviedo y las dádivas para ganar beneficios judiciales y políticos

ESCRIBEN: OSCAR QUISPE Y AMET AGUIRRE

Edwin Oviedo y Antonio Camayo vendían arroz y azúcar en el mercado La Parada en los años 90. Desde esa época nació una amistad que derivó luego en complicidad de presuntos delitos y con ambos tras las rejas. Y hoy, a Oviedo le toca seguir enfrentando un pedido de prisión preventiva por 36 meses, que la fiscal de Crimen Organizado, Rocío Sánchez , empezó a sustentar desde ayer a las 4:00 p.m.

La fiscal ha descrito cuáles fueron las andanzas delictivas de ambos personajes en el caso Los Cuellos Blancos. Desde 2015, el presidente de la FPF sabía que la Fiscalía de Chiclayo lo investigaba como presunto autor del asesinato de dos sindicalistas de la azucarera Tumán. Esta situación llevó a que Oviedo buscara a César Hinostroza, quien era conocido en los pasillos del Poder Judicial (PJ) como “un juez tremendo”. José Luis Lecaros, presidente del PJ, confirmó lo que en su momento eran rumores. “En la Corte Suprema se sabía quién era Hinostroza desde hace más de 10 años”, dijo días atrás.

Lo que ha revelado un colaborador eficaz, declaración que está en proceso de corroboración, es que Camayo, empresario automotor, organizó una cena en su casa para presentar al juez Hinostroza a Oviedo en 2015, cuando este llevaba un año en la FPF.

A partir de entonces, según la Fiscalía, Edwin Oviedo fue beneficiado con favores judiciales de parte de César Hinostroza. Esto lo habría salvado hasta hace unos meses de la investigación Los Wachiturros de Tumán.

ENTREGA DE ENTRADAS

A cambio de la ayuda, la Fiscalía sostiene que el presidente de la FPF le pagaba S/3,300 mensuales al magistrado. Y, además, le dio entradas para los partidos en los que jugaba la selección desde 2015 hasta mayo de 2018, y solventó los viáticos para que Hinostroza viajara al Mundial de Rusia.

Pero, de acuerdo a las pesquisas, no solo los magistrados recibían dádivas. Un colaborador eficaz declaró que el dirigente deportivo también mantenía contento a un sector de congresistas y políticos para que estos lo protegieran con leyes que aseguren su continuidad como titular de la FPF.

Esta declaración se ha corroborado después del allanamiento a la sede de la FPF del pasado jueves 6 de diciembre. Los fiscales de Crimen Organizado encontraron los registros de las entradas ofrecidas a congresistas del Apra, Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori.

Es así que para el partido de Perú y Paraguay de noviembre de 2017 se entregaron dos entradas a Keiko Fujimori, para el sector Occidente Central. Hubo otras dos entradas para el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén en Occidente Central; para Leyla Chihuán, dos entradas más. Asimismo, el ex legislador naranja Pedro Spadaro y el magistrado Víctor Ticona recibieron tickets para el partido, según la Fiscalía.

Perú21 se comunicó con la abogada de Keiko Fujimori, quien señaló que no tiene información sobre el tema referido. Por su lado, el legislador Javier Velásquez dijo que hace 20 años no iba a un estadio y que nunca recibió las entradas. Leyla Chihuán indicó a través de su jefe de prensa que no daría declaraciones. También buscamos la versión del magistrado Ticona a través de la oficina de prensa del Jurado Nacional de Elecciones, pero no obtuvimos respuesta.

Según la Fiscalía, estas entregas se hicieron a cambio de protección política. Después de dichas dádivas, en enero de 2018, el Congreso aprobó la norma que extendía el mandato de Edwin Oviedo hasta diciembre de 2020.

NOTIFICACIONES TARDÍAS

Durante la audiencia de ayer, el abogado de Edwin Oviedo reclamó por la tardanza en las notificaciones de la denuncia que enfrenta su patrocinado. Dijo que el Ministerio Público le ofreció notificarlo en su casa a las 4:00 a.m. del sábado, pero no ocurrió.

Asimismo, informó que le entregaron parte de los documentos en un disco digital, con archivos que nunca pudo abrir en su computadora. Por eso solicitó al juez más tiempo para preparar su defensa.

DATOS

- El juez que resolverá el pedido de prisión preventiva de 36 meses para Edwin Oviedo es A ntonio Chuyo Zavaleta.

- El magistrado Chuyo negó anteriormente el pedido de detención preliminar de diez días para el dirigente deportivo.

- El congresista Javier Velásquez Quesquén ha sido acusado por la Fiscalía de Chiclayo de haber recibido dinero de parte de Oviedo, en el caso de Los Wachiturros de Tumán. Según los documentos hallados por el Ministerio Público, hay 50 invitaciones de la FPF para distintas autoridades a los partidos de la selección peruana en los sectores de palco, Occidente y Oriente.

- La fiscal Rocío Sánchez expuso ayer los hechos que demuestran el vínculo entre Edwin Oviedo, César Hinostroza y Antonio Camayo como parte de la red Los Cuellos Blancos.

- Sostuvo que César Hinostroza cumplía con el compromiso de asesorar, revisar y corregir los escritos del caso Los Wachiturros con la finalidad de entorpecer los procesos que estaba atravesando Edwin Oviedo.