Hoy se define pedido de prisión preventiva para Edwin Oviedo

Sobre Edwin Oviedo podría pesar una nueva orden de prisión preventiva si el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena considera hoy que el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) entorpecerá las investigaciones que se le siguen en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo con la fiscal Rocío Sánchez, Oviedo entregó entradas para asistir a partidos de la selección de fútbol y otras dádivas al destituido magistrado César Hinostroza a cambio de recibir su ayuda para evadir la investigación que se le sigue en Lambayeque por el caso Los Wachiturros de Tumán.

Precisamente, por el caso Wachiturros, el empresario azucarero cumple ya una orden de detención por 18 meses, en la que se le imputa ser autor mediato del asesinato de dos dirigentes azucareros.

Pero en el presente proceso, la fiscal Sánchez pide la privación de su libertad por 36 meses.

Durante la audiencia, Sánchez argumentó que en el pasado, por sus nexos con el poder, Oviedo “logró quedar impune” en la investigación de Wachiturros y que ello demuestra que puede obstaculizar la indagación.

“La organización criminal tiende a generar estrategias para favorecer la fuga de sus pares y contribuir a la obstaculización probatoria, con amenazas, y la compra y muerte de testigos”, adujo.

“Soy inocente”

Edwin Oviedo tuvo la posibilidad de hablar al final de la audiencia. Aseguró que “jamás” cometió un hecho irregular y dijo que está abierto a seguir colaborando con la justicia.

“La justicia nos maltrata y humilla, no merecemos ese tipo de maltrato; pareciera que yo hubiera asumido la presidencia de la FPF para entregar entradas a magistrados”, declaró vía videoconferencia.

Negó, además, que en algún momento haya intentado obstruir las diligencias fiscales.

“Soy absolutamente inocente, no he participado en esos hechos lamentables, no voy a fugar, la fiscal pide 36 meses más a pesar de que no tengo cómo defenderme”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA

- El juez Juan Carlos Sánchez convocó a audiencia para hoy a las 3:00 p.m. En esa diligencia leerá su resolución. 

- El nexo para la entrega de entradas a César Hinostroza habría sido el empresario Antonio Camayo. Roxana María Bello Rondón, funcionaria de la FPF, confirmó al Ministerio Público que entregó tickets a Camayo por orden de Oviedo. Bello Rondón declaró que esas entradas eran para el partido Perú vs. Escocia, del 29 mayo de 2018.

- Bello también contó, según la fiscal Sánchez, que se cambiaron computadoras de la FPF para un allanamiento.