Edwin Oviedo asegura que presentará su renuncia a la FPF si le demuestran que cometió delitos

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito , involucrado en los audios de la vergüenza que comprenden a magistrados, empresarios y políticos peruanos, asegura que presentará su renuncia irrevocable al cargo si es que es declarado culpable de algún delito por el Poder Judicial (PJ).

En un comunicado publicado la tarde de hoy en la cuenta oficial de la FPF en Twitter, Oviedo sostiene: “Me comprometo públicamente a presentar mi renuncia irrevocable si soy declarado culpable de delitos graves por el PJ en instancia definitiva o si las auditorías mencionadas en el párrafo anterior comprueban que he realizado actos impropios en perjuicio de la FPF”.

En el párrafo anterior al que hace mención, informa que “en cumplimiento con nuestros principios de Transparencia y Buen Gobierno Corporativo se ha solicitado a la Comisión de Auditoría y Ética, compuesta por miembros independientes, que requieran una auditoría externa de toda la información relacionada a nuestra participación en la Copa Mundial Rusia 2018. La misma solicitud se está alcanzando a Conmebol y FIFA”.

Es importante recordar que en una de las grabaciones difundidas por la prensa en las últimas semanas, el cuestionado juez supremo César Hinostroza le dice a su esposa: “Estoy con Toñito y Edwin para irnos a Rusia, pues” . El vocal supremo, según su registro migratorio, sí llegó a viajar al mundial de fútbol. Salió del Perú el 13 de junio y volvió en julio, junto a su esposa.

En otro audio, Hinostroza conversa con el empresario Antonio Camayo, dueño de Iza Motors, detenido esta madrugada por la Policía. “Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos”, se oye decir a Hinostroza.

En una última grabación, Camayo le pide Hinostroza que escriba un discurso para que Edwin Oviedo quede bien durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva.

En otro extracto del comunicado, el presidente de la FPF asegura que conoce al empresario Camayo y a su familia hace más de 30 años, “pero perdimos el contacto por un buen tiempo”. Hace unos años, asegura, retomaron la relación amical y coinciden regularmente en las procesiones del Señor de Muruhuay.

Acto seguido, dice: “Desmiento rotundamente que esta relación llevara a cualquier acto impropio por mi parte. Lamento el uso no autorizado de mi nombre por cualquier persona en cualquier circunstancia para tratar temas que no fueron de mi conocimiento. Al escuchar los CNM Audios he descubierto que Antonio Camayo usó mi nombre y nuestra relación con fines que no comparto en absoluto”.

Oviedo también niega y rechaza categóricamente “haber realizado acciones reñidas con la ética y la transparencia. No he usado para mi beneficio o de manera indebida ninguno de los activos ni el patrimonio de la FPF, ni me he aprovechado de mi posición para fines personales”.

El titular de la FPF también niega “haber ofrecido o brindado viajes, entradas a partidos , alojamientos o cualquier otro beneficio impropio a jueces, fiscales u otras autoridades con la finalidad de recibir contraprestaciones de cualquier tipo”.

“Doy mi palabra: la gestión que lidero en la FPF no ha tenido ni tendrá, en ninguna circunstancia, relación alguna con mi actividad privada ni con procesos judiciales que pudieran afectar a mi persona, mi familia o las empresas en las que participo”.