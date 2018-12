"Edwin Oviedo no está arrepentido porque no ha cometido delito", señaló su abogado

El vocero legal de Edwin Oviedo , el abogado Julio Rodríguez, visitó el programa 'Cómo es la nuez' para referirse a los procesos que afronta el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol en los casos de 'Los cuellos blancos del puerto' y 'Los wachiturros de Tumán'.

"El señor Edwin Oviedo no se va a acoger a una colaboración eficaz y no está arrepentido porque no ha cometido ningún delito", manifestó el abogado.

Con respecto a la muerte Manuel Rimarachín Cascos (42) y Percy Farro Witte (41), ambos dirigentes azucareros de la empresa Agroindustrial Tumán, el letrado aseguró que su defendido no tiene ningún vínculo con los asesinatos.

"El señor Oviedo no tuvo nada que ver con esos hecho. No hay ningún tipo de prueba material que establezca que él forme parte de una organización criminal. La muerte de esas personas se ha producido en circunstancias que se ha determinado que no hay vínculo con el señor Oviedo. Hay una serie de imprecisiones que utiliza el fiscal", mencionó.

También señaló que ya apelaron en el caso de 'Los Wachiturros de Tumán'. "Esta decisión tendrá que ser revisada por un tribunal y en el debate se dejará claro que los argumentos para poner prisión preventiva (18 meses) son débiles", indicó.

Sobre la banda 'Los cuellos blancos del puerto', Julio Rodríguez expresó: "Este caso es más débil que él de Tumán. El requerimiento de detención preliminar estuvo basado en la versión de colaboradores eficaces y uno de ellos, creo yo, ha evidenciado mentir de manera muy grosera", precisó.