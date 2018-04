Edwin Oviedo: El 4 de mayo definen si se desacumula el caso del presidente de la FPF

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo determinará, en una audiencia programada para el próximo 4 de mayo, si procede o no la desacumulación de los procesos contra Edwin Oviedo , presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otros miembros de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán.

En la diligencia se evaluará si se investigan por separado los casos de asociación ilícita, tenencia de armas de fuego, robo agravado y delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos y de Percy Farro Witte. No obstante, ello no significa que las audiencias del 7 y 21 de mayo no se realicen. En estas se hará el control de las dos acusaciones contra Oviedo, investigado como autor mediato de la muerte de Rimarachín y Farro, para determinar si se pasa a juicio oral. La Fiscalía pide 26 años de cárcel por cada víctima.

Una fuente de Perú21 en la Fiscalía explicó que “ningún juez puede declarar la nulidad de una conclusión de investigación preparatoria ni un requerimiento fiscal de acusación. Tampoco se han apelado las resoluciones que convocan a esas audiencias”.

El último jueves, José Isla, abogado de Oviedo, dijo que las acusaciones contra su patrocinado quedaron nulas hasta que se resuelva si el citado caso se acumula o no.

Además, el requerimiento acusatorio contra Oviedo, en el caso de Rimarachín, implica a los legisladores Héctor Becerril (FP), Javier Velásquez (Apra) y Marisol Espinoza (APP).

En la acusación del 1 de diciembre de 2017, se informó a la Fiscalía sobre la existencia de la red Los Wachiturros que encabezaría Oviedo.

El documento precisa que los citados parlamentarios lo habrían favorecido con la “elaboración de la ampliación de la ley de Protección Patrimonial de azucareras Tumán y Pomalca”.

Becerril negó que haya tenido la intención de beneficiar a Oviedo. “Jamás he votado a favor. Tomaré acciones legales contra Carrasco”, dijo. Velásquez aclaró que “nunca una ley tiene como fin beneficiar a un empresario”.

Espinoza también rechazó la acusación y dijo que la ampliación de esa ley fue renovada desde gobiernos anteriores. “No fue una decisión unánime, sino de bancada”, aseveró.

Según el semanario Hildebrandt en sus 13, un colaborador eficaz dijo que un miembro de la administración judicial de Tumán les entregó dinero a Velázquez y a Espinoza. Ambos políticos negaron tal versión.

SABÍA QUE



- La Fiscalía de Control Interno de Lima ratificó la sanción de amonestación al fiscal Juan Carrasco Millones por adelantar opinión en el caso. Fiscal apelará.



- En 2003, Oviedo asume la presidencia del Grupo Oviedo, mientras que en 2008, administra el club Juan Aurich. En 2014, asume la presidencia de la FPF.