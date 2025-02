Edwin Martínez justificó contratación de Isabel Cajo

El congresista Edwin Martínez justificó la contratación de Isabel Cajo en su despacho, a pesar de no contar con título profesional. En ese sentido, aseguró que la extrabajadora contaba con "actitud".

"Hay muchos grandes profesionales que no son nada más que tecnócratas de laboratorio. [¿Qué la diferenciaba, que tener un Only Fans?] Actitud. Uno que quiere trabajar en temas políticos tiene que tener actitud, decisión y vocación. Vocación de servicio", dijo en un medio de comunicación.

Incluso el legislador afirmó que si ella no presentaba su renuncia, él no la habría apartado del cargo.

Si ella no hubiera renunciado al cargo, tenga la plena seguridad de que yo no la hubiera botado tampoco, porque no encuentro falta alguna de una trabajadora que, mientras ha estado en mi despacho ha cumplido con su trabajo

El parlamentario señaló que su extrabajadora estaba interesada en la política del Parlamento y consideró que ella desempeñaba correctamente labores técnicas y que recopilaba información para sustentar los proyectos de ley.

"Un proyecto de ley tiene sí o sí, trasfondo político. (...) Ese es un trabajo que merece tener la intención de hacer la cosa bien y extraer toda la documentación necesaria para poder sustentar el proyecto de ley. Si no tienes un buen sustento técnico, con trasfondo social, definitivamente los proyectos de ley se quedan archivado", indicó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO