La votación en la que se determinó no vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el Congreso sigue generando consecuencias: el legislador de Alianza Para el Progreso (APP) Edwin Donayre evalúa renunciar a su bloque político.

Según declaró, está en desacuerdo con que su bancada haya votado en abstención a pesar que él abiertamente estaba a favor de la vacancia.

"He tenido desavenencias con la bancada, yo propuse no adelantar opinión a favor o en contra y escuchar al presidente, pero varios integrantes (de APP) no respetaron el acuerdo", sostuvo, según consigna Andina.

Indicó que solicitó una cita con César Acuña, presidente de APP, para expresarle su incomodidad antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Edwin Donayre no estuvo presente en la votación por la vacancia de PPK debido a que fue internado de emergencia en una clínica local al sufrir un cuadro de hipoglicemia y taquicardia, el cual lo mantuvo hospitalizado durante 8 días.