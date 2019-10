La Corte Superior de Justicia de Lima renovó este jueves la orden de ubicación y captura en contra del excongresista Edwin Donayre. Esta decisión se produce días después de que el procurador anticorrupción Amado Enco enviase un requerimiento a la Corte Superior de Justicia de Lima para que actualice la referida orden ante su próximo vencimiento.

(Documento: Poder Judicial)

Cabe destacar que, inicialmente, Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por este caso. No obstante, esta no se pudo ejecutar debido a que el entonces congresista tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

Al respecto, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó dicho pedido debido a que la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia por 5 años en contra de Donayre el 28 de abril del 2019 y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después.

En dicha oportunidad Edwin Donayre no se presentó a la sesión plenaria, y la justicia ordenó su ubicación y captura. Hasta la fecha se desconoce el paradero del otrora parlamentario.