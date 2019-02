¡En capilla! El lunes 18 se definirá levantamiento de inmunidad de Edwin Donayre

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre, podría tener los días contados en el Parlamento, y es que el lunes 18 la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria convocará a sesión para definir si se le levanta, o no, el fuero.

El Poder Judicial (PJ) hizo este requerimiento contra el legislador de Alianza para el Progreso debido a que tiene que cumplir una sentencia de cinco años y seis meses por el robo de combustible en el Ejército en el año 2006.



Solo faltaba que la Comisión de Constitución debatiera una opinión consultiva sobre el tema, la cual finalmente fue aprobada ayer con solo los votos de Fuerza Popular (FP).

En esta opinión se señala que la condena debe ser firme; de lo contrario, el Poder Judicial debe emitir una precisión o aclaración.



TEMA ESTÁ ZANJADO

Para la presidenta del grupo de Levantamiento de Inmunidad, Luciana León (Apra), hace seis meses que el Poder Judicial ya brindó su aclaración, “así que el tema está zanjado”.

“El propio Poder Judicial el 27 de noviembre de 2018 ya precisó, ante el cuestionamiento sobre si el fallo es firme o no, que este debía ejecutarse, pues no tenía efecto suspensivo y el recurso de nulidad presentado no impedía su cumplimiento”, dijo a Perú21.



Anteriormente, la legisladora aprista ya había aclarado que la opinión de Constitución no era vinculante y, por lo tanto, ahora es potestad del grupo que preside decidir si la toma en cuenta o no.

No obstante, congresistas como Gino Costa (Bancada Liberal), Yonhy Lescano (AP) y Marisa Glave (NP) advirtieron que podría existir un blindaje por parte de FP hacia Donayre pues consideraron que es “allegado al fujimorismo”.

DATOS

*La Comisión de Levantamiento de Inmunidad tiene 15 parlamentarios, y de ese total ocho pertenecen a Fuerza Popular.



*Fue con los votos del fujimorismo que ese grupo de trabajo aprobó solicitar una opinión consultiva a la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra (FP).