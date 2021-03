Cecilia Valenzuela, Directora de Perú21 está haciendo una serie de entrevistas a candidatos al congreso con el fin de conocer a estos profesionales que anhelan conseguir una curul este 11 de abril. Esta vez fue el turno de Edward Málaga Trillo, médico inmunólogo y candidato al congreso con el Partido Morado con el número 4.

Cecilia Valenzuela entrevista a Edward Málaga candidato del Partido Morado

El médico comentó que está dispuesto a buscar consensos para respaldar la gobernabilidad del congreso. Para ello, comenta que su carrera lo respalda. “En la ciencia estamos acostumbrados a encontrar posiciones opuestas y lograr soluciones de consenso para distintos problemas. Tenemos personas de diferentes proveniencias que se unen con un sentido común. Hallar consensos es absolutamente posible”, dijo en Perú21TV.

Málaga Trillo también remarcó que en los últimos años no se ha logrado los consensos en el poder legislativo debido a las propuestas basadas en ideas y no en evidencias. “Acá se debe gobernar basado en evidencias. No lograr consensos por una opinión es algo que deberíamos desterrar de la política. Si llevamos esta manera de conversar, explicar, hacer docencia, contraponer ideas y evaluar evidencias podemos sentar las bases para un nuevo entendimiento”, resaltó el médico.

A pesar de tener discrepancias, sobre todo con los extremos, el candidato del Partido Morado mencionó que se debe respetar la elección de los congresistas y de a quiénes representan. “Soy consciente de que una vez que uno es elegido para representa al pueblo es importante tomar en cuenta que esa representación es total, de todos los ciudadanos”.

