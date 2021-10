La continuidad de la reforma educativa es una de las preocupaciones de los peruanos y se teme que se paralice. Con el nombramiento de Carlos Gallardo en Educación, quien es fundador de la Fenatep, antes Conare, el cumplimiento de la reforma educativa podría estar en peligro. Pues este organismo se opone a la evaluación de los maestros.

¿Cómo se enteró que no iba a formar parte de este nuevo gabinete?

Luego de la renuncia de Guido Bellido, el gabinete cae y el proceso de elección cae en la nueva premier y el presidente Pedro Castillo. Ellos han hecho una nueva estrategia y han elegido a un nuevo ministro en Educación. Yo me siento muy agradecido por la posibilidad de haber servido a mi país por un poco más de dos meses. Se me mandó un mensaje donde se me agradecía por el trabajo desarrollado.

Juan Cadillo: "Soñé con una educación mejor"

¿Qué le parece la designación de Carlos Gallardo?

Yo conozco al profesor Carlos, hemos podido trabajar durante la segunda vuelta en algunos lineamientos de la política educativa que se tenían que desarrollar. Creo que es una persona solvente que podría hacer un buen trabajo. Pero claro, desde la sociedad civil debemos estar vigilantes.

Le pregunto esto porque Gallardo es fundador de la Fenatep, un organismo que está en contra de la carrera pública magisterial.

Con respecto a las reivindicaciones o reclamos de parte de la Fenatep, varios de estos pasan por leyes y, por lo tanto, ya no es decisión del ministerio sino del Congreso. Cada vez hay un número mayor de profesores contratados que pasan los 180 mil, y existe una proyección al 2030 de que 100 mil docentes se van a jubilar. Claramente esto va a incrementar al número de docentes contratados. Hay que seguir mejorando los aspectos de la normativa para el ingreso; es un elemento clave. Más allá de no tomar el examen, nosotros tenemos que ver los mecanismos necesarios para tener a los mejores maestros.

Habla de los mecanismos necesarios para tener a los mejores profesores, ¿cree que ese fue el motivo de su salida del gabinete?

Desconozco cuál habrá sido el factor de la decisión. El fin fue soñar con la mejor educación que nosotros podíamos tener, en donde aprobamos un plan de emergencia educativa que está en una resolución ministerial. Tiene un conjunto de ejes para un corto plazo.

¿Cuál era su plan ?

Teníamos la vacunación de maestros y el retorno a clases con la actualización de protocolos, además del trabajo con el Ejército para la limpieza de los colegios mirando al 2022. También la evaluación curricular de acuerdo a la norma. Veíamos clave la formación de los maestros en la etapa inicial y de permanencia. .

¿Para cuándo estaba programada la evaluación a los maestros?

En el caso del nombramiento existe un concurso que se debería de dar en diciembre. Para el próximo año, se estaba planificando otras rutas de nombramiento como lanzar concursos para los colegios de proyectos de innovación de maestros, donde los maestros contratados ganadores puedan ser nombrados. La otra alternativa que estábamos revisando era que dentro de los institutos pedagógicos, el tercio superior pueda ir de manera directa a las escuelas donde nadie quiere ir. Cubrir esas plazas de difícil cobertura, y luego de dos años, si cumplían diversos indicadores, podrían ser nombrados. Esto fue lo primero que estuvimos avanzando como una propuesta que se tenía que lanzar al Congreso, porque es una modificación a la propia ley.

¿Al Ministerio de Educación no le correspondería hablar solo con el Sutep, dado que el Fenatep es cuestionado por albergar a exintegrantes del Conare, que reivindicaban el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso?

Es la obligación del Ministerio de Educación escuchar a cualquier sindicato y siempre ha sido la política dentro del sector. Nosotros no conversamos más allá de las plataformas que presentan cada uno de los sindicatos.

¿Cuando era ministro recibió presiones de Pedro Castillo o de la Fenatep?

En el caso del sindicato, esto (presiones) ha sido planteado mediante su pliego de reclamos o reuniones que hemos tenido, lo que es totalmente normal en un proceso de negociación. En función de ello se les explica qué se puede realizar y qué no. Con respecto al presidente, solo se trabaja de acuerdo al conjunto de políticas que habrá en el sector.

¿Qué es lo que reclamaba la Fenatep?

Dentro de su pliego estaba justamente el nombramiento automático de todos los maestros. El segundo es la racionalización, que es un proceso de ver cuáles son las necesidades dentro de cada zona para mover al personal y ellos querían que estos procesos se paralizaran. Nosotros hemos explicado que el proceso de racionalización primero diagnostica las necesidades del personal y en función de ello se mueve. Se les explicó que no se podía parar este proceso porque en realidad se paraba la definición del personal que se requería en las regiones. Y porque además las otras regiones veía con buenos ojos este proceso.

Si se da oportunidad de reincorporar a los profesores que fueron jalados podría permitirse también que regresen los sentenciado por terrorismo o afiliados a algún organismo afín.

La propia normativa impide que cualquier persona que tenga sentencia por terrorismo o violación puedan ingresar a la carrera docente; ese factor está totalmente cerrado para trabajar con niños. Segundo, la realidad nos dice que ese elemento (de los profesores jalados) que regresan al sistema educativo sucede, pero es muchísimo menor que el número de profesores que nosotros necesitamos. Eso se ha ido arrastrando de hace años como un elemento estructural dentro del sistema, y eso implica reforzar la formación de los maestros desde la etapa inicial y en servicio; por eso es importante las capacitaciones; por eso tiene que haber una evaluación para tener mejores docentes.

VIDEO RECOMENDADO:

Gobierno cómplice de Luis Barranzuela