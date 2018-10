Eduardo Vega sobre la no reelección congresal : “No se le puede sacar la vuelta a la norma”

Con lo aprobado en el Congreso, ¿hay posibilidad de que los actuales congresistas sean reelegidos?

Para mí, no. En la comisión hicimos una evaluación del texto que se había aprobado en el Congreso y le hicimos llegar nuestra opinión al presidente Martín Vizcarra diciéndole que no habría reelección.

El argumento de algunos legisladores es que la norma habla de “parlamentarios”, no de “congresistas”.

Creemos que los términos “congresistas” y “parlamentarios” son sinónimos. Pensar que son dos palabras distintas sería de alguna manera sacarle la vuelta al objetivo y sentido de la no reelección. Incluso hay partes de la actual Constitución que ya hablan de comisiones parlamentarias, así que reiteramos que son sinónimos.

También señalan que en una parte de la nueva norma se habla de que no pueden ser reelegidos “en el mismo cargo”.

No se le puede sacar la vuelta a la norma. Las personas que están ahora en el Legislativo no pueden ser reelegidas en los próximos comicios. Lo que parece es que algunas personas no han entendido el mensaje que se le quiere dar a la ciudadanía sobre la no reelección.

¿A quién le corresponde determinar eso?

El objetivo de la norma es que ningún congresista de ahora pueda postular. Ahora, lo que viene es una etapa técnica, pero crucial para formular la pregunta sobre el tema que irá en el referéndum.