Eduardo Vega: ‘Espero que Uruguay actúe responsablemente’

El ex defensor del Pueblo espera que el Estado uruguayo no conceda el asilo al ex presidente peruano Alan García, pues, sustenta, hay obligaciones internacionales que se tienen que respetar.

Semanas atrás, Alan García acusaba que había un golpe de Estado, y el último sábado pidió asilo en la residencia del embajador de Uruguay aseverando que es un perseguido político. ¿Cree que el ex presidente estaba preparando este escenario?

No sé sus intenciones detrás de eso, pero lo que sí nos consta a todos los peruanos es que en este momento no hay persecución política. Uruguay debe evaluar sobre hechos concretos, no sobre especulaciones. La situación en el Perú es distinta a la década de los 90. Alegar que hay una persecución política no tiene ningún sustento.

El Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país, pero si Uruguay resuelve a favor del asilo, ¿debería el Perú otorgar el salvoconducto o respetar al PJ?

Ese tema es polémico. Algunos sostienen que tiene mayor preponderancia la decisión que tome Uruguay y por ello hay la obligación de otorgar el salvoconducto; sin embargo, hay otros que indican que al existir impedimento de salida, el presidente tiene la obligación de respetar esa decisión. Ese escenario deberá evaluarse, pero creo que el Perú está siendo respetuoso de las normas, y quisiera invocar a Uruguay a que no hay condiciones ni justificaciones para otorgar este asilo.

¿Y si se otorgara? Parece que García ha calculado muy bien al momento de elegir dicho país.

He escuchado que hay toda una tradición uruguaya para otorgar asilos, pero también es un país que avanzó mucho en la lucha contra la corrupción. Yo espero, y deseo, así lo quiero plantear, que Uruguay actúe con absoluta responsabilidad, que tome en cuenta el contexto, como se viene actuando en distintos casos y la Convención sobre Asilo y la Convención Interamericana sobre Corrupción de 1993.

¿Qué tanto afectaría a la región, en el marco de las investigaciones de Odebrecht, que Uruguay asile a un ex presidente que está involucrado?

Preferiría no especular en ese escenario, creo más bien que Uruguay va a saber poner sobre la mesa cómo este caso de corrupción ha afectado a doce países de la región. Creo que lo van a tener en cuenta y van a saber sopesar esa situación para el caso puntual. Odebrecht ha causado una gran crisis en América, y agregarle a esa crisis que esto tiene un componente de persecución política no me parece correcto.

Entiendo que no quiere especular en ese escenario, ¿pero considera que hay ánimo del Perú para rehusarse?

Seguramente el Perú opte por aceptar, pero cuestionando la decisión de Uruguay. Igual lo que toca ahora es apelar y presentar las razones por las cuales se entienda que no hay persecución política.

¿Qué otro argumento debe tener el documento?

Se debe tener la colaboración del Poder Judicial dando cuenta de que no existe ningún componente político.