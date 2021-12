Para el exvicecanciller Eduardo Ponce, el acuerdo del Congreso de la República que dio cuenta de la “declaración de persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales”, establece que “no tiene derecho a ingresar a territorio nacional”. Señala que es labor del Ministerio del Interior a través de las Fuerzas Armadas “impedir el ingreso de quienes insistan en realizar el Runasur”.

“Evo Morales no tiene derecho a ingresar a territorio nacional por ser ‘persona no grata’ según declaración y decisión del Congreso de la República, por tanto el Ministerio del Interior debe asumir una acción muy firme en las fronteras con las Fuerzas Armadas, para impedir el ingreso de quienes insistan en realizar el Runasur. Esta reunión no ha sido o convocada ni permitida por el Gobierno peruano, a no ser que de pronto el presidente Castillo y el señor Bellido han combinado con Morales para que esta reunión se realice en Cusco”, manifestó para Perú21TV.

Los grupos de trabajo de Inteligencia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores rechazan la injerencia de Morales en el evento que impulsa un “proyecto geopolítico que busca el control del cobre, litio y uranio”.

Perú21TV, conversó con Eduardo Ponce Vivanco, el viceministro de Relaciones Exteriores, sobre la alerta que suscribió junto a diplomáticos de carrera, ante cuestionado evento de Runasur en Cusco.

El embajador agregó que “por una cuestión de principios, el Gobierno debería emitir una advertencia de que esa reunión no se realizará en territorio peruano”.

“Es un pronunciamiento exclusivamente profesional emitido por excancilleres y exministros de Relaciones Exteriores quienes alertamos que esta Asamblea convocada por Evo Morales es una insolencia, una intromisión en los asuntos internos del Perú. El Gobierno debería emitir una advertencia de que esa reunión no se realizará en territorio peruano, la soberanía significa eso: dictar lo que se tiene, y lo que no se tiene que hacer, dentro del territorio nacional”, añadió Eduardo Ponce.

