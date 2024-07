¿Quién protege al prófugo Vladimir Cerrón? Hoy se cumplen 278 días desde que pasó a la clandestinidad. En entrevista con Perú21TV, Eduardo Pérez Rocha tiene la convicción de que a estas alturas ya está fuera del país.

Se ha conocido que Vladimir Cerrón tuvo conocimiento del megaoperativo que se realizó en Asia para capturarlo y que hay un personaje clave en el equipo a cargo de la búsqueda que habría servido como topo.

Cerrón es el presidente del grupo que tomó el gobierno con Pedro Castillo y también ha sido gobernador de Junín y lógicamente ha tenido gente de seguridad protegiéndolo. (...) En marzo la Diviac intervino Migraciones de Huancayo y se descubrió que le habían entregado un pasaporte. Entonces, debemos tener ya la convicción de que él no se encuentra en el país, puede estar en Cuba donde ha estudiado, de allí es su esposa, puede estar en Venezuela o también en Bolivia. (...) Se ha formado un equipo especializado para su ubicación y captura, hay que darle un plazo, un mes para que lo capture, pero eso sí, si al mes no se le captura quiere decir que todo es un engaño solamente para paliar el aspecto mediático. Yo por experiencia puedo determinar que Vladimir Cerrón no se encuentra en el país.

Pero alguien lo tuvo que ayudar a salir, ¿quién es esa mano amiga?

Como te digo, este grupo de Migraciones de Huancayo que le da en marzo un pasaporte que le dio esa facilidad de salir del país por cualquier lugar, es cosa fácil. Para mí hay gente de la misma institución que ha estado dedicada a la búsqueda y captura, pero ha confabulado con Vladimir Cerrón. Le corresponde al ministro del Interior establecer una investigación, si se conoce a estos dos (que han ayudado a Cerrón), hagamos eso; lamentablemente como no tienen nada de validez nos están dando la largona: “próximamente lo capturaremos”, “tenemos equipo”. Oiga que nos den un plazo de 60 días y si no se le captura que renuncien porque están engañando al pueblo.

¿Cree que eso ocurre en complicidad con la presidenta Dina Boluarte?

A ese nivel no creo, sobre todo con los graves problemas que tiene; (…) para mí, Cerrón está fuera del país y a la espera de que llegue el sobreseimiento de la orden de captura y de que se anule la sentencia.

