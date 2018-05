Eduardo Guzmán renunció a la presidencia ejecutiva del IRTP

Eduardo Guzmán renunció al cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), luego que el congresista Edwin Donayre denunciara públicamente la presunta censura que habría empleado contra dos periodistas que lo entrevistaron.

“Ayer el periodista José Mariño me llamó para hacerme una entrevista (para el programa 'Cara a cara') en el canal del Estado y acepté, pese a haber estado enfermo. Pero me llama a los 20 minutos diciendo que le han ordenado desde arriba que no me dé cabida”, señaló el legislador en el programa de Aldo Mariátegui.

El IRTP emitió un comunicado firmado por Guzmán, en el que indicó que lo ocurrido “mereció nuestras disculpas en oficio que hicimos llegar esta mañana a su despacho” y le indicaron que tenía a su disposición cualquiera de los espacios del canal para que desarrolle los temas que considere pertinentes.



Guzmán indicó —en declaraciones a RPP Radio— que tras lo ocurrido con el parlamentario se enteró, a través de un tercero, que la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, había exigido que pusiera su cargo a disposición sin escuchar sus descargos.

“Ha sido una experiencia invalorable y una suerte tremenda poder pasar por el IRTP (…) Mi relación con el señor Donayre siempre ha sido estupenda, excelente, nunca hubiera pensado que él reaccionara de esta manera. Nunca hubo ningún veto, lo que hubo fue una confusión” , dijo.

“Lamento que, a través de una tercera persona, me comunicaran que la ministra pedía mi renuncia (…) En ningún momento me ha convocado para escuchar mi versión (...) Si la ministra ha considera que ha tomado la mejor decisión sin escucharme, yo lo respeto y por eso formulé mi renuncia”, agregó.

Como se recuerda, Eduardo Guzmán fue designado, en enero de este año, como miembro del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú ( IRTP ), en reemplazo de Hugo Coya, quien renunció al cargo en diciembre de 2017.