El ministro dice que el cierre de fronteras será evaluado en la medida cómo se desarrolle la pandemia en el país.

Chile anunció que cerrará las fronteras de su país debido al avance del COVID-19 a pesar que tiene una campaña de vacunación avanzada ¿el Perú se plantea también un cierre similar?

Estamos tomando medidas todas las semanas en función a una evaluación que recoge todos los indicadores existentes. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y tomar la mejor decisión. Chile tiene 3 millones de vacunados, nosotros vamos a llegar a los 600 mil, pero a pesar del esfuerzo que se puede hacer en el proceso de vacunación, estamos ante un virus que evoluciona y que requiere una evaluación permanente de medidas.

¿Cuándo lo evaluarían?

Todos los miércoles evaluamos la situación de la pandemia. En las últimas semanas hemos visto que el nivel de infección se ha detenido, en algunos sitios ha bajado y en otros ha subido ligeramente.

Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones

Me dice que en algunas ciudades la evolución de la pandemia es ligera, en otras se mantiene estable, entonces ¿por qué decretaron un confinamiento nacional en Semana Santa?

Las fiestas de navidad y año nuevo fueron utilizadas para que se realicen reuniones sociales y familiares en donde decenas y miles de personas se contagiaron y provocaron que el virus se incremente. Estas personas terminaron en hospitales y necesitando camas UCI. El peligro no iba por el lado de las ceremonias religiosas, el peligro iba por las reuniones sociales y familiares que se realizan de manera paralela a las religiosas.

¿Se solucionó completamente el paro de transportistas de carga? ¿qué nos garantiza que no haya otra vez una situación de crisis?

Las puertas del ministerio siempre han estado abiertas. Entre noviembre y marzo hemos tenido más de doce reuniones de trabajo con los gremios de transportistas. Nosotros somos conscientes de que las decisiones que tomemos pueden tener impacto solamente en el transcurso de nuestro gobierno. Son decisiones que no pueden tener impacto en la política fiscal, en la política tributaria, en la política de desarrollo en infraestructura, nosotros somos un gobierno de transición y de emergencia. A los gremios le hemos dichos que resolvamos los problemas inmediatos, pero no nos pidan que tomemos decisiones sobre temas que le corresponde tomar al próximo gobierno.

Por lo que me dice, entiendo que no hay una solución a este conflicto.

El diálogo continúa. Vamos a tomar decisiones sobre lo que está a nuestro alcance. Condenamos y rechazamos la toma de carreteras, el bloqueo de las vías que hoy son absolutamente necesarias para que se traslade el oxígeno, los medicamentos y el conjunto de implementos que se requiere para fortalecer el sistema de salud. Por eso le decimos a los transportistas que hay temas que no están en nuestra agenda, por ejemplo la amnistía a las multas para quienes conducen en estado de ebriedad, que conducen sin SOAT, les decimos no, eso no es responsable.

¿Hernando de Soto fue uno de los intermediarios para solucionar el paro?

En el acta de negociación están los nombres de las personas que participaron.

¿Cuáles son los detalles de la colaboración que Francia le dará al Perú para la construcción de la carretera central?

Veníamos trabajando el proyecto de una nueva carretera central con una autopista de cuatro carriles que permita una conectividad absolutamente distinta a la que se tiene hoy. Desde fines del año pasado hemos iniciado un concurso en donde cuatro países presentaron propuestas técnicas económicas, Corea, Japón, España y Francia. Francia fue seleccionada y en las próximas semanas estaremos firmando el contrato con el gobierno francés para que ellos acompañen, monitoreen la ejecución de la nueva carretera central. Es la mejor autopista interdepartamental que tendrá el país de más de 137 kilómetros.

¿Para cuándo se tendrá esa autopista?

Estará culminado para el 2025, es un contrato gobierno a gobierno.

¿Cómo va el avance de la construcción de la segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez?

Está culminando la nueva torre del aeropuerto Jorge Chávez, una torre de siete pisos que va a permitir monitorear los vuelos de las dos pistas que tendrá el aeropuerto. Será totalmente implementada por Corpac. Ya se está terminando el movimiento de tierras y en julio debe empezar la construcción de la segunda pista.

Un hecho que pasó desapercibido fue que el 15 de febrero el Poder Judicial admitió a trámite una demanda para paralizar la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco ante posible afectación al patrimonio arqueológico. ¿Cómo está esa situación?

Algunos ciudadanos del país tienen el derecho de presentarla. Se iniciará un proceso, pero las obras no se paralizan. Estuve en Cusco para la firma de contrato del movimiento de tierras y estuve con más de 20 alcaldes provinciales y distritales, 16 colegios profesionales, con el Frente de Defensa de los Intereses de Cusco, el gobernador regional y otras instituciones representativas que han dado su respaldo para que las obras continúen.

En diversos distritos de la sierra de nuestro país los niños tienen que subir a los cerros para conectarse a Internet, ¿qué se está haciendo para dar una pronta solución a este problema?

Vamos a tener 6 mil plazas públicas de las zonas rurales, más alejadas y pobres del país en donde habrá conectividad digital con un Internet de calidad. También habrá centros de capacitación digital para dar herramientas a las personas que aún no tienen acceso digital. En la Amazonía hemos contratado una conectividad satelital para 1,800 localidades que tienen cero conectividad; esto será para julio del presente año.

